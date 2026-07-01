از قول جدید بیرانوند به مردم تا عذرخواهی بهترین بازیکن + عکس و فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ با تیم های نیوزیلند، بلژیک و مصر همگروه بود، با سه تساوی برابر حریفان خود نتوانست جواز صعود به مرحله بعد را کسب کند و از دور مسابقات کنار رفت.

ملی پوشان کشورمان عصر امروز چهارشنبه و پس از پروازی طولانی از تیخوانا و سپس ترکیه، وارد تهران شدند و از سوی هواداران فوتبال مورد استقبال قرار گرفتند. سیدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران نیز برای استقبال از ملی پوشان به فرودگاه مهرآباد تهران آمده بودند.

مراسم استقبال از تیم ملی با بی نظمی و حضور افراد متفرقه همراه بود و آشفتگی سالن مراسم را تحت تاثیر قرار داد

مهدی محمدنبی: بازیکنان زحمت خودشان را کشیدند

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران گفت: این نتایج با توجه به سختی هایی که بر تیم گذشت حاصل شد و بازیکنان زحمات خودشان را کشیدند و فدراسیون هم در حد توان از تیم ملی حمایت کرد.

مربی بدنساز تیم ملی: سختی زیادی کشیدیم

قربانعلی پور مربی بدنساز تیم ملی فوتبال ایران گفت: همه بازیکنان تلاش خود را کردند تا بهترین نمایش را داشته باشند اما شرمنده مردم شدیم و نتوانستیم صعود کنیم. همه بازیکنان در بهترین شرایط بودند و مشکلی برای همراهی تیم ملی نداشتند.

افاضلی: شرایط برای تیم ملی عادی نبود

هومن افاضلی مربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد نتایج این تیم در جام جهانی گفت: بیشترین شانس و امید گل در همه بازی های تیم ملی را در این سه بازی داشتیم. ما موقعیت های زیادی داشتیم اما متاسفانه توپ هایمان به گل تبدیل نشد.

وی ادامه داد: ما دو جام جهانی داشتیم؛ یکی برای ایران و یکی برای بقیه تیم ها. مثل مسابقه دوومیدانی بود که بقیه حریفان از ایران ۱۰ متر جلوتر بودند. فیفا زورش به میزبان نرسید و آنها بهره برداری لازم از حضور ایران را انجام دادند.

جوانان تیم ملی فوتبال ایران که فرصت بازی پیدا نکردند

بیرانوند: بزودی خوشحالتان خواهیم کرد

علیرضا بیرانوند در مراسم استقبال از تیم ملی گفت: دست بوس همه مردم ایران هستم. شرمنده همه شدیم. ما را ببخشید که نتوانستیم خوشحالتان کنیم. امیدوارم در جام ملت های آسیا جبران کنیم. ان شالله بزودی در جام ملت های آسیا شما را خوشحال خواهیم کرد.

رضائیان: از مردم ایران عذرخواهی می کنیم

رامین رضائیان گفت: مردم ایران بزرگی کردند. ما لیاقت صعود داشتیم اما ما را خیلی اذیت کردند. در آن شرایط سخت همه بازیکنان زحمت کشیدند تا دل مردم را شاد کنند. اگر نتوانستیم صعود کنیم از تک تک ملت ایران عذرخواهی می کنیم. امیدوارم یک روز دل مردم ایران با قهرمانی در آسیا شاد شود.

قلعه نویی: شما ابرملت دنیا شدید

امیر قلعه نویی در این مراسم گفت: به عنوان سربازان وطن تا جایی که توان داشتیم کارمان را انجام دادیم. شما ملت بزرگی هستید. مردم ایران ابرملت دنیا شدند.

فیلم صحبت های امیر قلعه نویی در فرودگاه مهرآباد

اسبقیان: رئیس جمهور از نتایج تیم ملی تشکر کردند

معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: سلام وزیر ورزش را خدمت همه بازیکنان تیم ملی و سرمربی این تیم اعلام می کنم. از مسئولان فدراسیون فوتبال و همه مجموعه تشکر می کنم. امروز آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت از عملکرد تیم ملی رسما تشکر کردند.

نعمتی: همین که سه بازی را نباختیم نکته مثبت بود

علی نعمتی مدافع تیم ملی فوتبال ایران گفت: تمام تلاشمان را کردیم تا با وجود نامهربانی میزبان صعود کنیم اما نشد. با این حال همین که سه بازی را نباختیم نکته مثبت بود. نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیامد و فقط می‌توانم ناراحت باشم و از مردم عذرخواهی کنم.