شوک به بیرانوند بعد از بازگشت به ایران/ پایان اجباری حضور در تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند که روز گذشته همراه با کاروان تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ به تهران بازگشت با خبر قطعی شدن معرفی نامه حضورش در خدمت سربازی روبرو شد.

بیرانوند که یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد داشت طبق قانون نظام وظیفه عمومی باید شهریورماه در یگان خدمتی‌ معرفی شده، حاضر شود.

او که به تازگی پیشنهادی از یک تیم در حاشیه حوزه خلیج فارس نیز پیدا کرده بود حالا مجبور به ترک تراکتور تبریز به علت مشمول شدن به سربازی است و چاره ای جز حضور در یکی از تیم های فجر شهید سپاسی شیراز یا ملوان بندرانزلی ندارد.

بیرانوند پیش از این تصمیم گرفته بود در صورت سرباز شدن به ملوان بپیوندد اما باز هم باید منتظر ماند و دید گلر باتجربه فوتبال ایران تصمیم جنجالی دیگری را برای نقل و انتقالات خود خواهد گرفت یا بالاخره سربازی‌اش را پشت سر خواهد گذاشت.