  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

ملوان در انتظار گلر تیم ملی؛

شوک به بیرانوند بعد از بازگشت به ایران/ پایان اجباری حضور در تراکتور

شوک به بیرانوند بعد از بازگشت به ایران/ پایان اجباری حضور در تراکتور

علیرضا بیرانوند دروازه بان شماره یک تیم‌ملی فوتبال به علت مشمول شدن به سربازی دیگر نمی تواند به همکاری‌اش با تراکتور ادامه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند که روز گذشته همراه با کاروان تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ به تهران بازگشت با خبر قطعی شدن معرفی نامه حضورش در خدمت سربازی روبرو شد.

بیرانوند که یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد داشت طبق قانون نظام وظیفه عمومی باید شهریورماه در یگان خدمتی‌ معرفی شده، حاضر شود.

او که به تازگی پیشنهادی از یک تیم در حاشیه حوزه خلیج فارس نیز پیدا کرده بود حالا مجبور به ترک تراکتور تبریز به علت مشمول شدن به سربازی است و چاره ای جز حضور در یکی از تیم های فجر شهید سپاسی شیراز یا ملوان بندرانزلی ندارد.

بیرانوند پیش از این تصمیم گرفته بود در صورت سرباز شدن به ملوان بپیوندد اما باز هم باید منتظر ماند و دید گلر باتجربه فوتبال ایران تصمیم جنجالی دیگری را برای نقل و انتقالات خود خواهد گرفت یا بالاخره سربازی‌اش را پشت سر خواهد گذاشت.

کد مطلب 6877256

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Papay IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      26 15
      پاسخ
      خواهشا دور ملوان خط بکش
    • دماوند IR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      21 31
      پاسخ
      واقعا قانون خوبی نیست این قانون می بایست برای افراد خاص تغییر کنه. در ثانی چرا حتما باید تیم را عوض کند چه فرقی می‌کنه در تیم نظامی بازی کنه یا خصوصی. دقیقا مثل امریه سربازی که حتما لازم نیست فرد در یک محیط نظامی باشد
    • من IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      21 12
      پاسخ
      دیگه کرک وپرش ریخته
    • اذری IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      18 42
      پاسخ
      بیرو از وقتی به تراکتور کبیر آمده تبدیل به فوق ستاره شده در تراکتور تیم بدون باخت به دور حذفی آسیا راه یافت در جام جهانی هم سومین کار موفق جهان شد و یکسال دیگر در تراکتور هست انشاالله بعد از قهرمانی در نخبگان آسیا به خدمت خواهد رفت
    • دکتر قرمزی IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      10 2
      پاسخ
      اگه این رفت تو این ۲ تا تیم برای گذراندن خدمت سربازی...
    • ایرانی IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      11 5
      پاسخ
      افتخاراتشو تو پرسپولیس کسب کرد،تو تراکتور فقط تنبیه شد
    • محمد IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      2 3
      پاسخ
      بنظرم خدمت سربازی برای هرفردی تجربه خوبی هست حالا داخل هرتیمی هم باشه چه ملوان چه فجر سپاسی ...بازم تجربه خوبیه
    • رزا IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      6 16
      پاسخ
      تراکتور همیشه قهرمان مثل مادری هر که در این تیم پا بگذارد را خواهد پروراند و تبدیل به اسطوره خواهد کرد زنده باد تراکتور زنده باد تبریز زیبایم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها