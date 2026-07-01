بسیج اپراتورها برای مدیریت ترافیک ارتباطی در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه دومین جلسه کمیته ارتباطات ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب ، «تامین پایداری شبکه» را مهمترین چالش پیشرو دانست و گفت: با توجه به احتمال حضور جمعیتی تا حدود ۱۵ میلیون نفر در تهران وزارت ارتباطات برای مدیریت ترافیک ارتباطی این رویداد، تمامی ظرفیتهای سیار خود را از نقاط مختلف کشور به پایتخت منتقل کرده است.
به گفته او، این اقدام با همکاری شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل انجام شده تا افزایش شدید مکالمات، پیامک و مصرف داده در روز مراسم، باعث اختلال در شبکه نشود.
بسیج ظرفیت اپراتورها برای مدیریت ترافیک ارتباطی
وزیر ارتباطات با تاکید بر اهمیت پایداری شبکه در چنین تجمع گستردهای توضیح داد: تجهیزات سیار اپراتورها از استانهای مختلف به تهران فراخوان شدهاند تا ظرفیت شبکه افزایش یابد.
او گفت: پیشبینی میشود حجم استفاده از خدمات ارتباطی در روز مراسم بهطور قابل توجهی افزایش پیدا کند و به همین دلیل تقویت زیرساختها در دستور کار قرار گرفته است.
ورود فناوریهای نو برای پوشش ارتباطی مراسم
هاشمی همچنین از بهکارگیری برخی راهکارهای فناورانه جدید برای مدیریت ارتباطات در این رویداد خبر داد و گفت: علاوه بر افزایش ظرفیت شبکه سیار، استفاده از بالونهای مخابراتی و ظرفیتهای سازمان فضایی کشور نیز در برنامه قرار دارد.
وزیر ارتباطات در عین حال از شهروندان خواست با مدیریت زمان حضور خود در محل مراسم، به حفظ کیفیت خدمات ارتباطی کمک کنند.
آسیب به زیرساختها در حملات اخیر
وزیر ارتباطات به وضعیت زیرساختهای ارتباطی در جریان حملات اخیر اشاره و اعلام کرد که در این حملات بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و حدود ۱۰۰ مرکز مخابراتی زیرساختی مورد اصابت قرار گرفتهاند.
او با اشاره به اینکه زیرساختهای حیاتی از اهداف اصلی این حملات بودهاند، گفت تلاش مجموعه وزارت ارتباطات بر این بوده که حتی در آن شرایط نیز اختلال جدی در خدمات روزمره مردم ایجاد نشود.
راهبرد پایداری شبکه در شرایط بحران
به گفته هاشمی، راهبرد اصلی وزارت ارتباطات در آن دوره استفاده از سایتهای پشتیبان و بازگرداندن سریع مراکز آسیبدیده به مدار خدمترسانی بوده است.
او تاکید کرد که در شرایط پس از جنگ، مسئولیت این وزارتخانه سنگینتر شده و علاوه بر حفظ پایداری شبکه، برنامه بازسازی و توسعه زیرساختهای آسیبدیده نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نقش وزارت ارتباطات در اختلالات بانکی
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اختلالات شبکه بانکی پرداخت و با اشاره به تقسیمکار نهادی در حوزه امنیت سایبری، توضیح داد که مسئولیت اصلی امنیت زیرساختهای بانکی بر عهده نهادهای متولی این حوزه است.
هاشمی تصریح کرد که طبق تقسیمکار ملی، نهاد مسئول در این بخش مجموعه «افتا» است و وزارت ارتباطات بیشتر نقش مشورتی و فنی در این زمینه ایفا میکند.
او در پایان افزود: وزارت ارتباطات با ارائه مشورتهای تخصصی و همکاری با بانک مرکزی و بانکهای درگیر اختلال، تلاش خواهد کرد مشکلات موجود در کوتاهترین زمان برطرف شود و خدمات پایدار به مردم ارائه گردد.
نظر شما