https://mehrnews.com/x3ctbT ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷ کد مطلب 6876899 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷ بارش اولین باران تابستانی در ایرانشهر ایرانشهر - بارش اولین باران تابستانی موجب خوشحالی مردم و کشاورزان ایرانشهر شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6876899 کپی شد مطالب مرتبط ضرورت حضور و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید صد و بیست و سومین شب حضور پرشور مردم ایرانشهر ثبت بیش از ۵میلیون تردد در محورهای مواصلاتی سیستان و بلوچستان احداث نیروگاه خورشیدی در ۳۰۹ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان پرورش میگو در دریای مازندران؛ آبزیپروری نوین در شمال رونق میگیرد ۱۲۱ شب عهد پایدار در سرزمین «خورشید ولایت» ترور ناجوانمردانه در سیب و سوران؛ مامور اهل سنت به شهادت رسید برچسبها بارش باران باران ایرانشهر فصل تابستان
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