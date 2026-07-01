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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

بارش اولین باران تابستانی در ایرانشهر

بارش اولین باران تابستانی در ایرانشهر

ایرانشهر - بارش اولین باران تابستانی موجب خوشحالی مردم و کشاورزان ایرانشهر شد.

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کد مطلب 6876899

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