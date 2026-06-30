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۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

۱۲۱ شب عهد پایدار در سرزمین «خورشید ولایت»

۱۲۱ شب عهد پایدار در سرزمین «خورشید ولایت»

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و بیست و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6875846

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