https://mehrnews.com/x3csLq ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ کد مطلب 6875846 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹ ۱۲۱ شب عهد پایدار در سرزمین «خورشید ولایت» ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر در صد و بیست و یکمین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6875846 کپی شد مطالب مرتبط مولوی بامری: زمان وداع با قائد شهید امت رسیده است بارش شدید باران همراه با طوفان در نیکشهر صد و بیست و سومین شب حضور پرشور مردم ایرانشهر مقاومت در برابر ظلم؛ پیام قیام عاشورا برای بشریت برپایی آیین سنتی «زنجیر پایه» در آستانه اشرفیه بزرگترین برنامه تجهیز و استانداردسازی مدارس سیستان و بلوچستان اعزام متمرکز کاروانهای مردمی چابهار به مراسم تشییع رهبر شهید بارش اولین باران تابستانی در ایرانشهر ضرورت حضور و برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید برچسبها ایرانشهر تجمع مردمی اجتماع مردمی سیستان و بلوچستان
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