مواکب زنجان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران فعال خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رجب سودی شامگاه چهارشنبه با بیان اینکه مواکب استان زنجان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید در تهران حضور فعال خواهند داشت و برخی از موکب بزرگ استان به زائران خدمات‌رسانی می‌کنند، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ۱۵ هزار نفر از استان زنجان برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید به تهران اعزام می‌شوند که از این تعداد، سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب کاروان‌های رسمی با استفاده از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس به محل برگزاری مراسم منتقل خواهند شد.

وی افزود: ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر که بخش عمده شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند، در قالب پویش «نذر خودرویی» و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، به صورت انفرادی یا با خودروهای شخصی در مراسم حضور پیدا خواهند کرد.

سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با شهرداری تهران گفت: بر اساس رایزنی‌های صورت‌گرفته، ظرفیت نهایی پیش‌بینی‌شده برای این مراسم ۵۰ هزار نفر تعیین شده است.

سودی ادامه داد: این ظرفیت نشان می‌دهد که علاوه بر ۱۵ هزار نفر ثبت‌نام‌شده، تمهیدات لازم برای پذیرش جمعیتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده نیز در نظر گرفته شده تا در صورت افزایش تعداد شرکت‌کنندگان، خدمات‌رسانی بدون مشکل انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های اجرایی برای اعزام زائران بیان کرد: به منظور مدیریت هرچه بهتر حضور مردم استان، ۳۲ کمیته تخصصی زیر نظر استانداری زنجان و سپاه انصارالمهدی (عج) تشکیل شده و هر یک مسئولیت بخشی از فرآیند اعزام، اسکان، خدمات‌رسانی و پشتیبانی را بر عهده دارند.

سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان افزود: با وجود پیشنهادهای اولیه مبنی بر حرکت کاروان‌ها در بعدازظهر، پس از بررسی‌های کارشناسی و به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک سنگین در مبادی ورودی تهران، تصمیم نهایی بر حرکت کاروان‌ها در ساعت هفت صبح روز یکشنبه ۱۴ تیرماه اتخاذ شد تا زائران پیش از ظهر در محل استقرار خود مستقر شوند.

وی با بیان اینکه محل استقرار زائران زنجانی در تهران مشخص شده است، گفت: پهنه اختصاص‌یافته به استان زنجان در منطقه ۱۸ شهرداری تهران (یافت‌آباد) تعیین شده و تمامی اقدامات مربوط به اسکان، پذیرایی و خدمات پشتیبانی در این محدوده انجام خواهد شد.

سودی اظهار کرد: در این راستا هماهنگی‌های لازم با مدارس، حسینیه‌ها، مساجد و بوستان‌های منطقه برای اسکان زائران انجام شده و همچنین با همکاری جمعیت هلال احمر، سه هزار و ۲۰۰ دستگاه چادر برای اسکان اضطراری پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: شهرداری منطقه ۱۸ تهران نیز در کنار نیروهای خدمات شهری اعزامی از استان زنجان، مسئولیت ارائه خدمات شهری، نظافت محیط و پشتیبانی از محل استقرار زائران را بر عهده خواهد داشت تا خدمات مناسبی به شرکت‌کنندگان ارائه شود.

سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این مراسم گفت: ساعت ۲۰شامگاه چهاردهم، تیرماه هم‌زمان با شب تشییع، آیین عزاداری ویژه زنجانی‌ها با حضور ولی‌الله کلامی و سایر مداحان استان در میدان معلم منطقه ۱۸ تهران تدارک دیده شده است.

وی افزود: همچنین موکب بزرگ حسینیه اعظم زنجان در محل استقرار زائران به ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی خواهد پرداخت و در صورت فراهم بودن شرایط، حرکت نمادین دسته عزاداری زنجانی‌ها نیز در مسیرهای تعیین‌شده برگزار خواهد شد.

سودی از راه‌اندازی بستر ثبت‌نام الکترونیکی برای متقاضیان حضور در این مراسم خبر داد و گفت: کانال «کوله‌بار زنجان» در پیام‌رسان ایتا ایجاد شده و تمامی علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به این کانال نسبت به ثبت‌نام و سازماندهی برای حضور در مراسم اقدام کنند.

وی با اشاره به شعار و نشان این برنامه گفت: «باید برخاست» به عنوان شعار محوری این برنامه انتخاب شده و نماد «مشت گره‌کرده» نیز به عنوان نشان رسمی مراسم بدرقه شهید ایران در نظر گرفته شده است.