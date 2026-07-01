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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

جمع‌آوری ۱۰۸ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

جمع‌آوری ۱۰۸ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از جمع‌آوری ۱۰۸ انشعاب غیرمجاز برق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی از اجرای گسترده «طرح مهتاب» در سطح استان باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، مقابله با برق‌های غیرمجاز و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، مانور جهادی با مشارکت اکیپ‌های عملیاتی شرکت برگزار شد و ۳۵ اکیپ تخصصی در حوزه‌های جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در مناطق مختلف استان فعالیت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: در جریان اجرای این مانور، اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی مورد تست و بازرسی قرار گرفت و اقدامات لازم از جمله نصب فیوزهای محدودکننده برای پیشگیری از تلفات انرژی انجام شد.

جمشیدی با اشاره به نتایج این طرح، گفت: در این عملیات، ۱۰۸ انشعاب برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد. همچنین چهار دستگاه ترانس غیرمجاز کشف و جمع‌آوری و ۸۲۳ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز نیز جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: در راستای بهبود خدمات به مشترکان، ۱۰۱ دستگاه کنتور جدید نصب، ۵۶ کنتور انشعاب غیردائم نصب و ۹۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد و همچنین ۱۳۵ عدد فیوز محدودکننده نصب و ۱۲۷ انشعاب شامل چاه‌های کشاورزی و انشعابات عادی مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

کد مطلب 6876987

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