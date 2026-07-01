به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی از اجرای گسترده «طرح مهتاب» در سطح استان باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، مقابله با برق‌های غیرمجاز و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح، مانور جهادی با مشارکت اکیپ‌های عملیاتی شرکت برگزار شد و ۳۵ اکیپ تخصصی در حوزه‌های جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور به‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در مناطق مختلف استان فعالیت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: در جریان اجرای این مانور، اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی مورد تست و بازرسی قرار گرفت و اقدامات لازم از جمله نصب فیوزهای محدودکننده برای پیشگیری از تلفات انرژی انجام شد.

جمشیدی با اشاره به نتایج این طرح، گفت: در این عملیات، ۱۰۸ انشعاب برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد. همچنین چهار دستگاه ترانس غیرمجاز کشف و جمع‌آوری و ۸۲۳ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز نیز جمع‌آوری شد.

وی ادامه داد: در راستای بهبود خدمات به مشترکان، ۱۰۱ دستگاه کنتور جدید نصب، ۵۶ کنتور انشعاب غیردائم نصب و ۹۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض شد و همچنین ۱۳۵ عدد فیوز محدودکننده نصب و ۱۲۷ انشعاب شامل چاه‌های کشاورزی و انشعابات عادی مورد تست و بازرسی قرار گرفت.