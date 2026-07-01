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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷

نقاشی سیروس مقدم برای کودکان شهید میناب منتشر شد

نقاشی سیروس مقدم برای کودکان شهید میناب منتشر شد

سیروس مقدم کارگردان سینما و تلویزیون، نقاشی جدید خود را برای ماکان نصیری و کودکان شهید میناب منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس مقدم کارگردان سینما و تلویزیون و هنرمند نقاشی که در چند سال اخیر این هنر را نیز جدی‌تر ادامه می‌دهد، اثر جدید خود را برای کودکان شهید مینابی و با تصویری از گور خالی ماکان نصیری خلق کرد.

نقاشی سیروس مقدم برای کودکان شهید میناب منتشر شد

مقدم، در آثار نقاشی‌اش، از ساده‌ترین و البته تاثیرگذارترین ابزار برای بیان هنری یعنی طراحی استفاده می‌کند. وی پیش از این در گفتگویی درباره آثارش به خبرنگار مهر گفته بود: موضوع اصلی آثار من، انسان است و رنج و زحمت انسان را در محیط‌های مختلف روایت می‌کنم. اساساً سبک اکسپرسیونیست، هیجانات درونی هنرمند را نسبت به رویدادها، اتفاقات پیرامونش و انسان‌ها روایت می‌کند اما با تکنیک‌های فردی نقاش اجرا می‌شود. از طرف دیگر، چون انسان موضوع اصلی کارهای من است، فیگور نقشی اساسی ایفا می‌کند که به همین دلیل آثار نمایشگاه فیگوراتیو هستند که عامل ارتباط مخاطب با این جنس از نقاشی است و درک و فهم را آسان‌تر کرده و مخاطب می‌تواند ارتباطی انسانی برقرار کند.

وی، در دوران جوانی جزو نسلی از هنرمندان انقلابی بود که دانشجوی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا بودند و با حمایت استاد محبوب‌شان هانیبال الخاص، تلاش کردند از مدیوم نقاشی به مثابه ابزاری انقلابی در جهت تغییر جهان و به عبارتی برای تسخیر دیوارهای شهر استفاده کنند. سیروس مقدم در طول حدود ۴ سال از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ جزو حلقه اصلی این گروه از هنرمندان بود.

کد مطلب 6876995
آزاده فضلی

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