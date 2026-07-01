به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در دیدار با امامجمعه و فرماندار رومشکان با اشاره به ظرفیتهای انسانی و زیرساختی این شهرستان، از برنامهریزی برای افزایش درآمدهای اختصاصی آموزشوپرورش از طریق تجاریسازی برخی ظرفیتها خبر داد و اظهار داشت: این درآمدها در مسیر ارتقای رفاه فرهنگیان و بهبود کیفیت آموزش هزینه خواهد شد.
وی گفت: این شهرستان متناسب با جمعیت خود، از نیروهای انسانی توانمند و نخبگان ارزشمندی برخوردار است که میتوان از این ظرفیت در مسیر توسعه آموزشوپرورش بهره گرفت.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به برنامههای این اداره کل برای استفاده از ظرفیتهای موجود، افزود: تلاش میکنیم از ظرفیتهای بالقوهای که در حوزه زیرساختهای آموزشوپرورش در شهرستان وجود دارد، از طریق تجاریسازی استفاده کنیم تا درآمدهای اختصاصی آموزشوپرورش افزایش یابد.
سهرابی، ادامه داد: هدف از این برنامه، تأمین منابعی است که در مسیر ارتقای رفاه فرهنگیان و بهبود کیفیت آموزش هزینه شود. در همین راستا، چند پروژه در دستور کار قرار دارد که بخشی از آنها بهزودی افتتاح خواهد شد و برای بخش دیگر نیز اقدامات پشتیبانی و مقدمات اجرایی انجام شده و عملیات ساخت آنها بهزودی آغاز میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری آیینهای پیشرو، گفت: در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد مردمی، آیین بدرقه و وداع با «قائد شهید» در سطح ملی قرار داریم و همزمان، ویژهبرنامههایی نیز در سطح استان برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، افزود: برای این مناسبت، شش برنامهمحوری در سطح استان پیشبینی شده که بهصورت متناظر در شهرستانها و مناطق نیز اجرا خواهد شد.
سهرابی همچنین با تبیین شخصیت «رهبر شهید»، به بیان ویژگیها و فضائل اخلاقی وی پرداخت و بر ضرورت ترویج سیره، منش و ارزشهای اخلاقی او در میان نسل جوان تأکید کرد.
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