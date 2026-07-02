آبرسانی پایدار به ۶ روستای سنقروکلیایی تقویت شد

صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شرب در شش روستای شهرستان سنقروکلیایی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش پایداری شبکه، بهبود فشار آب و ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی اجرا شده است.

وی افزود: در قالب این عملیات، ۳۰۰ متر لوله پلی‌اتیلن با سایزهای مختلف در روستاهای جوکبود سفلی، ده‌الیاس، کلک‌امجدی، گردکانه علیا، طاهرآباد و باوله اجرا شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سنقروکلیایی تصریح کرد: همزمان با اجرای عملیات لوله‌گذاری، ۱۵ انشعاب فرسوده اصلاح و ۱۱ انشعاب غیرمجاز یا بلااستفاده نیز جمع‌آوری شد که این اقدام در کاهش هدررفت آب و بهبود وضعیت فنی شبکه مؤثر بوده است.

عزیزی با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: با توسعه و اصلاح شبکه آبرسانی، دسترسی پایدار به آب شرب برای سه هزار و ۱۵۰ نفر از ساکنان این روستاها تقویت شده است.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب با شناسایی نقاط دارای تنش آبی، اجرای طرح‌های اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه‌های آبرسانی را با هدف ارتقای کیفیت خدمات و تأمین پایدار آب شرب روستاییان ادامه خواهد داد.