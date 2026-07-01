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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

انتقال محموله اطلاعاتی رژیم اسرائیل به سومالی با نام سازمان ملل متحد

انتقال محموله اطلاعاتی رژیم اسرائیل به سومالی با نام سازمان ملل متحد

منابعی اعلام کردند که محموله‌ای با ماهیت اطلاعاتی ـ نظامی از اسرائیل با نام دفتر سازمان ملل به سومالی منتقل شده و دفتر این سازمان نیز آن را تحویل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داد که در تاریخ ۲۱ ژوئن (۳۱ خردادماه) محموله‌ای به وزن یک هزار کیلوگرم از تل‌آویو و از طریق نایروبی به موگادیشو ارسال شده که به نام دفتر سازمان ملل ثبت شده بود.

به ادعای این منابع، این محموله شامل یک سامانه ارتباطی پیشرفته با اهداف اطلاعاتی و نظامی بوده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که شرکت ارسال‌کننده این محموله، «شرکت امنیت و ارتباطات "میر"» مستقر در شهر «اور یهودا» اسرائیل بوده است.

بر اساس این ادعا، دفتر سازمان ملل در موگادیشو نیز سامانه‌های ارتباطی مذکور را تحویل گرفته است.

تاکنون سازمان ملل و مقام‌های رژیم صهیونیستی به این گزارش هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

کد مطلب 6877032

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    نظرات

    • IR ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      1 0
      پاسخ
      حالا برين شكايتتون و به سازمان ملل بگين يا هر نهاد و سازمان بيناالمللي كه فكر ميكنيد مختار هست به واسطه چند راي در گذشته جهت مشروعيت بخشي به سازمان ديوان يا هر اسمي موجهي كه دارد

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