انتقال محموله اطلاعاتی رژیم اسرائیل به سومالی با نام سازمان ملل متحد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داد که در تاریخ ۲۱ ژوئن (۳۱ خردادماه) محموله‌ای به وزن یک هزار کیلوگرم از تل‌آویو و از طریق نایروبی به موگادیشو ارسال شده که به نام دفتر سازمان ملل ثبت شده بود.

به ادعای این منابع، این محموله شامل یک سامانه ارتباطی پیشرفته با اهداف اطلاعاتی و نظامی بوده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که شرکت ارسال‌کننده این محموله، «شرکت امنیت و ارتباطات "میر"» مستقر در شهر «اور یهودا» اسرائیل بوده است.

بر اساس این ادعا، دفتر سازمان ملل در موگادیشو نیز سامانه‌های ارتباطی مذکور را تحویل گرفته است.

تاکنون سازمان ملل و مقام‌های رژیم صهیونیستی به این گزارش هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.