به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت‌خواه شامگاه چهارشنبه در تجمع مردم یاسوج با اشاره به نامگذاری هفته «حقوق بشر آمریکایی»، اظهار کرد: بررسی عملکرد کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا در یک قرن اخیر نشان می‌دهد که ادعاهای آنان درباره حقوق بشر، آزادی و دموکراسی با اقدامات و رفتارهایشان همخوانی ندارد.

وی با اشاره به جنگ‌های جهانی، بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و برخی رخدادهای تاریخی، مدعی شد که کشورهای غربی در دوره معاصر مرتکب گسترده‌ترین جنایت‌ها علیه بشریت شده‌اند.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با انتقاد از آنچه «گسترش فساد اخلاقی در غرب» خواند، گفت: تمدن غرب امروز با وجود ادعای دفاع از حقوق بشر، در حوزه‌های مختلف با بحران‌های اخلاقی و انسانی مواجه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهمات انجام‌شده اشاره کرد و گفت: برخی تلاش کردند این پیام را نشانه تفاوت رویکرد میان رهبران انقلاب اسلامی تفسیر کنند، در حالی که این برداشت نادرست است و تفاوت مواضع ناشی از تفاوت شرایط و اقتضائات زمانی است.

هدایت خواه افزود: رهبر معظم انقلاب همواره بر بی‌اعتمادی به آمریکا تأکید داشته‌اند، اما در مقاطع مختلف متناسب با شرایط کشور و خواست عمومی، تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه تجربه مذاکرات گذشته موجب افزایش بصیرت عمومی شده است، تصریح کرد: امروز مردم نسبت به گذشته شناخت بیشتری از رفتار آمریکا دارند و همین مسئله زمینه اتخاذ مواضع صریح‌تر از سوی رهبر معظم انقلاب را فراهم کرده است.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به محتوای پیام رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: اجازه انجام تفاهمات با دو شرط اساسی، یعنی حفظ حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت و همچنین نپذیرفتن زیاده‌خواهی‌های آمریکا صادر شده و وظیفه مردم نیز مطالبه‌گری و نظارت بر اجرای این شروط است.

وی تأکید کرد: مطالبه‌گری نباید به معنای ایجاد اختلاف تلقی شود، بلکه باید در چارچوب حفظ وحدت و انسجام ملی و تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دنبال شود.

هدایت خواه با بیان اینکه مسئولان کشور را افرادی دلسوز و دارای حسن نیت می‌داند، افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بر تلاش دلسوزانه مسئولان تأکید کرده‌اند، نقدها نیز باید در چارچوب وحدت و پرهیز از دوقطبی‌سازی مطرح شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، گفت: حضور مردم در صحنه موجب تقویت جبهه انقلاب و ناامیدی دشمنان خواهد شد و نباید اجازه داد اختلاف‌افکنی، وحدت ملی را خدشه‌دار کند.

مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی، خواستار حفظ انسجام ملی، تقویت جبهه مقاومت و استمرار حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف شد.