https://mehrnews.com/x3ctgh ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ کد مطلب 6877065 استانها گیلان استانها گیلان ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳ خیزش پیروان سیدالشهدا (ع) در شب صد و بیست و سوم لنگرود لنگرود-همزمان با شب صد و بیست و سوم تجمعات ولایی در لنگرود، پیروان سیدالشهدا (ع) به میدان آمدند. دریافت 19 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6877065 کپی شد مطالب مرتبط قرار مردم رشت در میدان به صد و بیست و سومین شب رسید صد و بیست چهارمین شب تجدید بیعت لنگرودی ها با امام امت استمرار حضور مردم مشهد در شب بارانی اجتماع خونخواهی رهبر و قائد شهید امت اسلامی در اردبیل ۱۲۳ شب ایستادگی مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری صد و بیست و سومین شب از بعثت خیابانی شهرکردیها هدایتخواه: ملت ایران با حفظ وحدت، مطالبهگر اجرای شروط رهبری هستند برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود ماه محرم و صفر
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