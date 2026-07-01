خیزش پیروان سیدالشهدا (ع) در شب صد و بیست و سوم لنگرود

لنگرود-همزمان با شب صد و بیست و سوم تجمعات ولایی در لنگرود، پیروان سیدالشهدا (ع) به میدان آمدند.