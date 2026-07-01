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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۲۳

خیزش پیروان سیدالشهدا (ع) در شب صد و بیست و سوم لنگرود

خیزش پیروان سیدالشهدا (ع) در شب صد و بیست و سوم لنگرود

لنگرود-همزمان با شب صد و بیست و سوم تجمعات ولایی در لنگرود، پیروان سیدالشهدا (ع) به میدان آمدند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6877065

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