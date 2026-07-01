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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲

تداوم نمایش اقتدار و حماسه مردم ارومیه در حمایت از رهبری در خیابان

تداوم نمایش اقتدار و حماسه مردم ارومیه در حمایت از رهبری در خیابان

ارومیه - مردم ولایی ارومیه چهارشنبه در تداوم شب های حماسه و مقاومت ملی در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6877059

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