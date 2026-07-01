https://mehrnews.com/x3ctg9 ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ کد مطلب 6877059 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ تداوم نمایش اقتدار و حماسه مردم ارومیه در حمایت از رهبری در خیابان ارومیه - مردم ولایی ارومیه چهارشنبه در تداوم شب های حماسه و مقاومت ملی در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6877059 کپی شد مطالب مرتبط انتقام خون رهبر شهید حتمی است؛ به توصیه ایشان برای وحدت پایبند باشیم هدایتخواه: ملت ایران با حفظ وحدت، مطالبهگر اجرای شروط رهبری هستند وداع مردم ساری با پیکر مجاهد شهید «دریادار محمد اکبرزاده» زیلوهای میبد برای آخرین بار به پای آقای شهید ایران میافتند برچسبها تجمع مردمی ارومیه بیعت با رهبر انقلاب
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