https://mehrnews.com/x3ctfy ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6877029 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ صد و بیست و سومین شب از بعثت خیابانی شهرکردیها شهرکرد- مردم شهرکرد در صد و بیست و سومین شب از میدانداری خیابانی حضوری باشکوه داشتند. دریافت 17 MB کد مطلب 6877029 کپی شد مطالب مرتبط مینودشت در شبهای همدلی؛ تداوم حضور پرشور مردم در اجتماع شبانه سرود خوانی نوجوانان لنگرودی برای رهبر انقلاب خیزش پیروان سیدالشهدا (ع) در شب صد و بیست و سوم لنگرود برچسبها تجمع مردمی تجمعات مردمی شهرکرد
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