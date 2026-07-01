  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴

صد و بیست و سومین شب از بعثت خیابانی شهرکردی‌ها

صد و بیست و سومین شب از بعثت خیابانی شهرکردی‌ها

شهرکرد- مردم شهرکرد در صد و بیست و سومین شب از میدان‌داری خیابانی حضوری باشکوه داشتند.

دریافت 17 MB
کد مطلب 6877029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها