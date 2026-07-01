به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی ظهر چهارشنبه در ستاد برنامه ریزی و هماهنگی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران با گرامیداشت یاد همه شهدای انقلاب اسلامی و امام شهدا و دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی، اظهار کرد: خراسان جنوبی در چهار کریدور اصلی منتهی به مشهد مقدس قرار دارد و علاوه بر هم وطنانی که برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران از این مسیرها عبور خواهند کرد، مهمانانی هم از پاکستان و افغانستان در استان خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: بر اساس بخشنامه ارسالی از تهران، همه امکانات دستگاه های اجرایی باید در اختیار این موضوع قرار گیرد تا هرچه باشکوه تر این مراسم برگزارشود.

به گفته فرهادی، با درایت استاندار و همکاری دستگاه های اجرایی استان تاکنون اقدامات بسیار خوبی با تشکیل ۱۸ کمیته در این خصوص انجام شده است .

وی خاطرنشان کرد: از آن جایی که استان های خراسان جنوبی و شمالی به عنوان استان های معین خراسان رضوی در برگزاری این مراسم مشخص شده اند، باید همه پیش بینی های لازم در این زمینه برای انتقال امکانات مورد نیاز به مشهد انجام شود.

وی با بیان این که همچنین پیش بینی های لازم برای سوخت رسانی در جایگاه های سوخت استان باید انجام شود، افزود: اقدامات لازم در مدارس استان که برای اسکان رایگان زائران در مسیرهای مورد نظر در شهرستان های خراسان جنوبی در نظر گرفته شده اند باید انجام شود.

فرهادی خاطرنشان کرد: دهیاری های واقع در مسیرهای استان هم علاوه بر پذیرای از زائران باید چراغ های گردون را در مسیر های مورد نظر روشن کنند.

وی ادامه داد: تهیه اقلام مورد نیاز از طریق کمیته پشتیبانی با مسئولیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام می شود و همچنین برای تهیه اقلام مورد نیاز مشهد به عنوان استان معین خراسان رضوی هم باید دستگاه های متولی اقدامات لازم را را انجام و تا صبح شنبه به استانداری اعلام کنند تا اطلاع رسانی را به مشهد در این باره انجام شود.

فرهادی با اشاره به استفاده از همه ظرفیت های پیمانکاران راه و شهرسازی در این خصوص، افزود: همچنین از ماشین آلات دستگاه های اجرایی استان برای انتقال امکانات به مشهد استفاده خواهد شد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: فرمانداران در برگزاری همه مراسم های پیش بینی شده در شهرستان ها باید با پلیس هماهنگی لازم را انجام دهند.

وی بیان کرد: امید است با انجام همه هماهنگی ها لازم بین دستگاه های اجرایی، مردم سربلند ایران اسلامی تو دهنی محکم دیگری به دهان استکبار جهانی بزنند.