دید افقی در محورهای اصفهان به شدت کاهش یافت

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود توده گرد و غبار به استان اصفهان، بخش قابل توجهی از محورهای مواصلاتی با افت محسوس دید افقی مواجه شدهاند و این شرایط میتواند خطر وقوع سوانح رانندگی، بهویژه تصادفات زنجیرهای را افزایش دهد.
وی افزود: رانندگانی که قصد تردد در جادههای استان را دارند باید هشدارهای پلیس و دستگاههای امدادی را جدی بگیرند و تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند. همچنین ضروری است شهروندان پیش از حرکت، آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی را از منابع رسمی پیگیری کنند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به مخاطرات رانندگی در شرایط کاهش دید گفت: رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسبی با خودروهای مقابل داشته باشند. همچنین از سبقتهای غیرمجاز، تغییر مسیر ناگهانی و توقف در حاشیه یا باند عبور جادهها پرهیز کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی سالم بودن تجهیزات روشنایی خودرو اهمیت زیادی دارد و رانندگان باید پیش از سفر از عملکرد صحیح چراغهای جلو، عقب، فلاشر و مهشکن اطمینان حاصل کنند، زیرا روشن بودن چراغها نقش مهمی در دیده شدن خودروها و پیشگیری از بروز حادثه دارد.
سرهنگ میرزایی استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، رانندگی در حالت خستگی و بیتوجهی به مسیر را از جمله عوامل تشدیدکننده خطر در وضعیت جوی نامساعد دانست و تصریح کرد: تمرکز کامل راننده بر مسیر و تطبیق سرعت با میدان دید، از مهمترین اصول ایمنی در شرایط گرد و غبار است.
وی خاطرنشان کرد: اگر رانندهای در مسیر با کاهش شدید دید مواجه شد و ادامه حرکت را ناایمن تشخیص داد، باید خودرو را در محلی امن در منتهیالیه سمت راست جاده متوقف کرده، چراغ خطر را روشن کند و تا بهبود شرایط از ادامه مسیر خودداری کند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین از احتمال اعمال محدودیتهای مقطعی تردد در برخی محورهای استان خبر داد و گفت: این محدودیتها در صورت ضرورت و با هدف حفظ ایمنی کاربران جاده اعمال خواهد شد و رانندگان باید همکاری لازم را با مأموران پلیس راه داشته باشند.
وی تأکید کرد: حفظ جان شهروندان اولویت اصلی پلیس است و رعایت توصیههای ایمنی میتواند از بروز بسیاری از حوادث در شرایط نامساعد جوی جلوگیری کند.
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