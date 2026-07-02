پرواز تهران به کرمان به دلیل شرایط نامساعد جوی در شیراز به زمین نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز پنجشنبه پرواز شماره ۶۶۵۸ مسیر تهران به کرمان که با هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ و با حمل ۱۲۵ مسافر در جریان بود، جهت حفظ ایمنی بیشتر سرنشینان، پس از مواجهه با شرایط جوی نامساعد در فرودگاه کرمان، در فرودگاه شیراز فرود آمد.

مسئولان فرودگاهی اعلام کردند که وضعیت پروازهای بعدی، متناسب با بهبود شرایط جوی و میزان دید افقی در فرودگاه بین‌المللی کرمان، متعاقباً اعلام خواهد شد.

طبق اعلام روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان کرمان مسافران گرامی می‌توانند جهت کسب اطلاعات دقیق و به‌ روز درباره وضعیت پروازهای خود، با شماره ۱۹۹ (واحد اطلاعات پرواز) تماس حاصل فرمایند.