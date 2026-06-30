هشدار هواشناسی برای وقوع گرد و غبار شدید و رگبارهای پراکنده در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر سه شنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، همزمان با فعال شدن هشدارهای سطح زرد و نارنجی، تا پایان هفته جاری، استان کرمان شاهد وزش بادهای نسبتاً شدید و تداوم انتقال ریزگرد از کویر مرکزی خواهد بود.

بر این اساس در نیمه شمالی و نوار شرقی استان کرمان، خیزش گرد و خاک، افزایش غلظت غبار و کاهش شدید کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود که این پدیده می‌تواند منجر به اختلال در تردد در محورهای مواصلاتی این مناطق گردد.

همزمان با این وضعیت، در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان کرمان نیز در ساعات بعد از ظهر، احتمال رشد ابر و وقوع رگبار همراه با رعدوبرق وجود دارد.

هواشناسی کرمان با اشاره به هشدار سطح زرد اعلام کرد: بیشینه میزان بارش‌ها از شب پنجشنبه تا روز جمعه در مناطق مرکزی و برخی از نقاط جنوب شرقی استان کرمان رخ خواهد داد؛ از همین رو احتمال وقوع آب‌ گرفتگی معابر و جاری شدن رواناب‌ها به‌صورت محلی در این مناطق محتمل است.

در بخش وضعیت دما نیز بر اساس اعلام هواشناسی استان کرمان، از فردا تا پایان هفته، روند کاهش دما در اکثر مناطق پیش‌بینی می‌شود؛ با این حال، انتظار می‌رود از روز شنبه مجدداً روند صعودی دما در اکثر نقاط استان آغاز شود.