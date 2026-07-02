هوای چهارمحال و بختیاری ناسالم برای همه سنین

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شاخص کیفیت هوا در سطح استان چهارمحال و بختیاری در ساعت ۷ صبح امروز (۱۱ تیرماه ۱۴۰۵) به دلیل افزایش چشمگیر غلظت آلاینده‌ها، به وضعیت «بسیار ناسالم» رسیده است.

وی افزود: بر اساس گزارش ایستگاه‌های پایش کیفی هوا در شهرکرد، بروجن، لردگان و ایستگاه‌های سیار استان، غلظت ذرات معلق به سطوح خطرناکی افزایش یافته است. در شهرکرد غلظت PM2.5 به ۲۵۷ و PM10 به ۴۰۰ میکروگرم بر مترمکعب رسیده و در بروجن نیز PM2.5 به ۲۹۰ و PM10 به ۴۸۵ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

کریمی با اشاره به منشأ این آلودگی گفت: این شرایط عمدتاً ناشی از انتقال آلاینده‌ها از فلات مرکزی و استان‌های شرقی است و با توجه به اینکه حد استاندارد شاخص کیفیت هوا عدد ۱۰۰ است، مقادیر کنونی بیانگر آلودگی شدید و بسیار خطرناک برای سلامت همه شهروندان به ویژه گروه‌های حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: در چنین شرایطی تمامی شهروندان به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی-ریوی و زنان باردار باید از هرگونه تردد غیرضروری و حضور طولانی در فضای باز پرهیز کنند. فعالیت‌های ورزشی در محیط‌های باز تا اطلاع ثانوی ممنوع است و درب و پنجره‌های منازل و محل‌های کار باید بسته نگه داشته شود.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت خروج ضروری از منزل حتماً از ماسک استاندارد N95 استفاده کنند، زیرا ماسک‌های معمولی و پارچه‌ای در این سطح از آلودگی کارایی ندارند. همچنین بیماران قلبی و تنفسی باید هرگونه علائم تنگی نفس، سرفه شدید یا درد قفسه سینه را جدی گرفته و سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.

کریمی در پایان از شهروندان خواست با رعایت این توصیه‌ها، از سلامت خود و خانواده‌شان مراقبت کنند.