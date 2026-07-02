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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

پیش‌ثبت‌نام پایه هفتم مدارس شاهد در کردستان آغاز شد؛ ثبت‌نام تا ۳۰ تیر

پیش‌ثبت‌نام پایه هفتم مدارس شاهد در کردستان آغاز شد؛ ثبت‌نام تا ۳۰ تیر

سنندج- رئیس اداره شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان از آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموزان پایه هفتم مدارس شاهد خبر داد و گفت: ثبت‌نام اولیه تا ۳۰ تیرماه انجام می‌شود.

هادی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان متقاضی ورود به پایه هفتم مدارس شاهد برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی اظهار کرد: فرآیند پیش‌ثبت‌نام تنها به صورت اینترنتی و از طریق سامانه یکپارچه «مای مدیو» آموزش و پرورش انجام می‌شود و خانواده‌ها تا ۳۰ تیرماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اولیه فرزندان خود اقدام کنند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان افزود: والدین باید پس از ورود به سامانه در بخش «والدین» و ورود به پنل کاربری، گزینه «ثبت‌نام پایه هفتم» را انتخاب و نوع مدرسه را روی «مدارس شاهد» تنظیم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل دقیق اطلاعات دانش‌آموز و والدین گفت: پس از ثبت اطلاعات و انتخاب مدرسه مورد نظر، متقاضیان باید کد رهگیری صادرشده را برای پیگیری مراحل بعدی نزد خود نگهداری کنند.

رئیس اداره امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: مدارک هویتی دانش‌آموز، اطلاعات والدین و مدارک مربوط به سهمیه ایثارگری در صورت برخورداری از این امتیاز، باید برای بارگذاری در سامانه یا ارائه حضوری آماده باشد.

وی با اشاره به افزایش مراجعه کاربران در روزهای پایانی ثبت‌نام، از خانواده‌ها خواست انجام مراحل پیش‌ثبت‌نام را به روزهای آخر موکول نکنند تا با مشکلات ناشی از ترافیک سامانه مواجه نشوند.

نعمتی یادآور شد: دریافت کد رهگیری و انجام پیش‌ثبت‌نام به منزله پذیرش قطعی دانش‌آموز نیست و ثبت‌نام نهایی پس از بررسی مدارک، احراز شرایط و ظرفیت مدارس شاهد انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند پذیرش، اولویت با دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر خواهد بود.

کد مطلب 6877202

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