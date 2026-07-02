به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ضمن دعوت از آحاد مردم شریف ایران برای شرکت در آیین وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای تاکید کرد؛ باید برخاست و ندای خون‌خواهی ملت را به جهان رساند تا دنیا بداند ملت شریف و نجیب ایران در مقابل ظلم و استکبار سکوت نمی‌کند و از خون امام خود نخواهد گذشت.

متن پیام به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ، وفادار و سرافراز ایران



امروز ایران عزیز در آستانه خلق یکی از بزرگ‌ترین صحنه‌های تاریخ خود ایستاده است، روزی که یک ملت، با دل‌هایی سرشار از عشق، وفاداری و لبریز از داغ فراق، به بدرقه بزرگ‌مردی می‌آید که عمر پربرکت خویش را در راه اسلام، استقلال ایران، عزت ملت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی سپری کرد، مردی که به نمایندگی از ملت شریف و سربلند کشورش هیچ‌گاه در مقابل استکبار جهانی سر خم نکرد و تا فتح قله شهادت مردانه در مقابل ظلم و ستم ایستاد.

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای، تنها یک مراسم بدرقه نیست، تجدید میثاق یک ملت با راه پرافتخار شهیدان، با ارزش‌های انقلاب اسلامی و با عهدی است که نسل‌های این سرزمین برای پاسداری از آن ایستاده‌اند. عهدی که با اشارات خمینی کبیر رحمت‌الله‌علیه با صاحب‌الزمان عجل‌الله تعالی فرجه الشریف بستند و تا آخرین نفس پای آن ایستاده‌اند.

امروز چشم تاریخ به ایران دوخته شده است. حضور میلیونی و حماسی شما مردم بزرگ، جلوه‌ای از عشق و وفاداری خواهد بود، حضوری که به خواست خداوند، این بدرقه را به عظیم‌ترین و ماندگارترین بدرقه تاریخ بشر تبدیل خواهد کرد، حماسه‌ای که عظمت روح یک ملت را به جهانیان نشان خواهد داد.

از همه مردم عزیز ایران، از جوانان پرشور، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، زنان و مردان غیور این سرزمین و همه دلدادگان راه حق دعوت می‌کنم با حضور باشکوه خود، صفحه‌ای پرافتخار در تاریخ ایران اسلامی رقم بزنند و بار دیگر نشان دهند که ملت ایران در لحظه‌های بزرگ، یکپارچه و استوار پای عهد خود می‌ایستد. باید برخاست و ندای خون‌خواهی ملت را به جهان رساند تا دنیا بداند ملت شریف و نجیب ایران در مقابل ظلم و استکبار سکوت نمی‌کند و از خون امام خود نخواهد گذشت.

همچنین از همه مردم شریف و فهیم ایران دعوت می‌کنم همچون همیشه، با روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم بزرگ یاری‌رسان خادمان خود باشند، باید یک‌پارچه با خدمت به زائران و شرکت‌کنندگان، رعایت نظم و آرامش و همراهی با دست‌اندرکاران، تلاش کنیم تا این حماسه ملی در شأن مقام والای آن رهبر شهید و عظمت ملت ایران برگزار شود و این حماسه تاریخی به عنوان سندی انکارناپذیر از استواری ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان در تاریخ بشر به ثبت برسد.

امروز هر قدمی که به سوی این مراسم برداشته می‌شود، ادای دینی است به مجاهدی که خود را وقف مردم کرد و هر قطره اشکی که بر این مصیبت جاری می‌شود، نشانه پیوند عمیق ملت با خادمان صادق خویش است و هر ندای وفاداری، گواهی است بر تداوم راهی که با خون شهیدان آبیاری شده است.

خداوند روح بلند آن رهبر مجاهد و شهید را با انبیا و اولیای الهی و شهدای راه حق محشور فرماید و ملت بزرگ ایران را ذیل توجهات حضرت ولی‌عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و تحت اوامر رهبر شجاع، دانا، دلسوز و داغدار این ملت، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله در ادامه مسیر عزت، پیشرفت و سربلندی یاری نماید.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی