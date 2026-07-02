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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک نیمروزی در کاشان

احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک نیمروزی در کاشان

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان از احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک نیمروزی در کاشان خبر داد.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا ساعتی دیگر وزش باد نسبتا شدید و بعد از آن باد شدید در منطقه کاشان و آران‌ و بیدگل آغاز خواهد شد و احتمال بالا گرد و خاک نیمروزی مهمان ما خواهد بود.

وی ابراز کرد: جهت باد بیشتر شرقی است و در اواخر روز از سرعت آن کاسته خواهد شد.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: دمای هوا طی امروز کمترین بیشینه را انتظار داریم و به زیر ۳۷ درجه خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: تحلیل ساده علت این طوفان این است که هر وقت توده پرفشار (شمال‌غرب ایران) و کم فشار(جنوب‌غرب ایران) به هم نزدیک شوند، جریان هوا از پرفشار به سمت کم فشار میرود.

ارغوانی افزود: هر چقدر این دو سیستم قوی‌تر و نزدیک‌تر باشند، باد هم شدیدتر می‌شود. این دقیقاً یکی از دلایل اصلی وزش بادهای شدید و گاهی طوفانی در این فصل‌های سال است.

کد مطلب 6877220

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