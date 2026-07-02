اعلام جزئیات توافق اوسمار با پرسپولیس برای پایان همکاری

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از تصمیم هیئتمدیره مبنی بر پایان همکاری با اوسمار ویهرا، مذاکرات نهایی را با سرمربی برزیلی برای جدایی توافقی انجام داد.
بر اساس کسب اطلاع خبرنگار مهر، این جلسه با حضور پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و اوسمار ویهرا برگزار شد. در این نشست، سرمربی برزیلی با اشاره به شرایط خاص فصل گذشته، از جمله تعلیق رقابتهای لیگ برتر و ناتمام ماندن مسابقات، تأکید کرد برنامههای فنی او تحت تأثیر این اتفاقات قرار گرفت و نتوانست آنگونه که انتظار داشت فصل را با موفقیت و کسب عنوان قهرمانی به پایان برساند.
اوسمار همچنین ضمن ابراز نارضایتی از نتایج بهدستآمده، اعلام کرد تصمیمگیری درباره ادامه همکاری را حق مدیریت باشگاه میداند و حاضر نیست صرفاً به استناد مفاد قرارداد یا تمایل شخصی، در تیمی به کار خود ادامه دهد که مدیران باشگاه ادامه این همکاری را به صلاح پرسپولیس نمیدانند.
حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز ضمن قدردانی از رفتار حرفهای اوسمار و دو دستیار خارجیاش، بر پایبندی کامل باشگاه به تعهدات مالی تأکید کرد و به آنها اطمینان داد تمامی مطالبات باقیمانده طبق قرارداد پرداخت خواهد شد.
بر همین اساس، باشگاه پرسپولیس متعهد شده است مبلغ ۲۵۰ هزار دلار باقیمانده از قرارداد اوسمار ویهرا و دو دستیارش، تولدو و جولیم والدو را حداکثر تا پایان مردادماه پرداخت کند تا پرونده مالی این کادر فنی برای فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به طور کامل بسته شود.
با اجرای این توافق، قرارداد یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری اوسمار و کادر فنی همراهش به صورت کامل تسویه خواهد شد و آنها پس از دریافت آخرین قسط، هیچگونه مطالبه مالی از باشگاه بابت فصل گذشته نخواهند داشت.
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