تحلیل حسن رنگرز از حضور کشتی فرنگی ایران در جام پاشایان ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، پس از پایان رقابت‌های بین‌المللی جام پاشایان ارمنستان گفت: از فدراسیون کشتی تشکر می‌کنم که با وجود شرایط دشوار اقتصادی و هزینه‌های بالای اعزام، زمینه حضور بیش از ۲۰ کشتی‌گیر جوان را در این رقابت‌ها فراهم کرد تا با کسب تجربه، در آینده برای کشتی ایران افتخارآفرینی کنند.



وی درباره سطح مسابقات اظهار داشت: رقابت‌های بین‌المللی ارمنستان فرصت بسیار ارزشمندی برای محک زدن نسل جوان کشتی فرنگی ایران مقابل حریفان مطرح جهان بود. ما با ترکیبی از کشتی‌گیران رده جوانان و امید در این مسابقات شرکت کردیم و با وجود حضور تیم‌های قدرتمندی همچون روسیه، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، لهستان، مولداوی، استونی و آمریکا، عملکرد قابل قبولی داشتیم.



سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به حضور چهار نماینده ایران در دیدار نهایی افزود: در شرایطی که تیم میزبان تنها سه فینالیست داشت، حضور چهار کشتی‌گیر ایرانی در فینال نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل جدید کشتی فرنگی کشور است.



رنگرز اعزام تعداد زیادی از کشتی‌گیران جوان به این تورنمنت را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این اردو دانست و گفت: این مسابقات بهترین فرصت برای محک خوردن کشتی‌گیرانی بود که تجربه بین‌المللی کمتری داشتند. این نفرات استعداد بالایی دارند و با برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح نقاط ضعف و حضور مستمر در میادین بین‌المللی می‌توانند به ستاره‌های آینده کشتی ایران تبدیل شوند.



وی درباره سطح فنی مسابقات نیز گفت: روسیه با ترکیب کامل و کادر فنی اصلی خود در این رقابت‌ها حاضر شده بود و ارمنستان نیز به جز سه مدال‌آور مطرح خود، تمامی نفرات اصلی را در اختیار داشت. همچنین تیم‌های ازبکستان، لهستان، مولداوی، استونی و آمریکا نیز با ترکیب‌های خوبی در مسابقات شرکت کرده بودند که سطح کیفی رقابت‌ها را بالا برده بود.



رنگرز با اشاره به ارتقای سطح داوری مسابقات اظهار داشت: حضور مدرس داوری باعث شد کیفیت قضاوت‌ها نسبت به سال گذشته بهبود محسوسی پیدا کند و این مسابقات فرصت مناسبی برای آشنایی کشتی‌گیران با قوانین جدید نیز بود.



وی درباره برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: انتخاب نفرات تیم امید برای رقابت‌های قهرمانی جهان، بر اساس مجموع عملکرد کشتی‌گیران در مسابقات داخلی از جمله جام تختی و همچنین تورنمنت‌های بین‌المللی انجام خواهد شد. همچنین نفرات شاخص این رقابت‌ها از جمله اهورا بویری، ایلیا علیخانی، ابوالفضل رسولی، محمد کریمی و سایر کشتی‌گیران مستعد، برای کسب تجربه بیشتر به رقابت‌های بین‌المللی ترکیه اعزام خواهند شد.



سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان گفت: رقابت‌های ارمنستان با وجود برخی کاستی‌ها، گام مثبتی در مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای جوان کشتی فرنگی ایران بود. حضور تیم زیر ۲۳ سال در میان بزرگسالان و راه‌یابی چهار نماینده ایران به دیدار نهایی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای کشتی فرنگی کشور است. البته نقاط ضعف شناسایی‌شده نیز باید در اولویت برنامه‌های اصلاحی قرار گیرد تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حضور مستمر در چنین تورنمنت‌هایی، نتایج بهتری در میادین پیش‌رو کسب شود.