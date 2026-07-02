حمله به هواپیمای مسافربری ایران لکه ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ومقاومت به مناسبت سالروز حمله وحشیانه ناو جنگی آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، بیانیه ای صادر کرد، که متن آن به این قرار است:

دوازدهم تیرماه، سالروز جنایت تلخ و بی‌شرمانه حمله وحشیانه ناو جنگی آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران، یادآور یکی از دردناک‌ترین و غیرانسانی‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر است؛ جنایتی که در آن تعداد ۲۹۰ نفر انسان بی‌گناه، در اوج بی‌رحمی و نقض آشکار جممیع موازین حقوق بین‌الملل به شهادت رسیدند.

این جنایت، نه‌تنها لکه‌ای ننگین بر پیشانی مدعیان دروغین حقوق بشر است، بلکه نمادی روشن از ماهیت استبدادی و خشن نظام امپریالیستی آمریکا در برابر ملت‌های مستقل به شمار می‌رود و هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد و به‌ عنوان سندی روشن از خوی ددمنشی و یاغی گری آمریکا در خاطرات باقی خواهد ماند.

مستکبرین عالم باید بدانند ملت ایران که با هدایت حکیمانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و در امتداد مکتب ایشان با پیروی از رهنمودهای دوراندیشانه سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه ای(ره) همواره در مسیر عزت، استقلال و ایستادگی گام برداشته اند هیچگاه اجازه نخواهند داد تا خون به ناحق ریخته شده مظلومی پایمال گردد.

هنوز یادمان هست که جوامع غربی در برابر حمله ددمنشانه به هواپیمای مسافربری ایران و پرپر شدن تعداد زیادی مرد، زن و کودک بی دفاع سکوت پیشه کردند تا مهر تأیید دیگری بر رفتارهای مجرمانه آمریکای جنایتکار باشند و همین سکوت های مرگبار سنگ بنایی شود تا دولت های مستکبر و زورگو با اطمینان خاطر بیشتری دست به اقدام نظامی و کشتار ملت های مظلوم در سراسر جهان بزنند.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این جنایت هولناک و تاکید بر لزوم مقابله با هرگونه تجاوز و نقض حقوق بشر، سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت‌های متوالی رژیم های استبدادی به ویژه آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و کودک کش را محکوم نموده و تنها راه عزتمندی در برابر حکومت های فاسق را حفظ وحدت امت اسلامی و انسجام ملت شریف ایران در پرتو رهنمودهای روشنگرانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(حفظه الله) می داند.