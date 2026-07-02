قطعی برق در شهرستان الیگودرز

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور افزایش پایداری شبکههای توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشیهای ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامههای تعمیرات و بهسازی تأسیسات برقرسانی، پنجشنبه ۱۱ تیر ماه، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق شهرستان الیگودرز اعمال خواهد شد.
شرکت توزیع برق استان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلامشده پیشبینی کنند.
جزئیات زمان و مناطق تحت تأثیر در هر یک از فیدرها به شرح زیر اعلام شده است:
به دنبال تعمیرات در فیدر فردوسی طی امروز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه، از ساعت ۱۲ تا ۱۴ مناطق ضلع جنوبی خیابان امام(ره)، بلوار شرقی و غربی، منطقه کاظمآباد، خیابان فردوسی شرقی و غربی و کلیه مشترکان مسیر مربوطه با قطعی برق مواجه خواهند شد.
مشترکان واقع در ضلع جنوبی خیابان امام(ره) غربی، حد فاصل بلوار خرمشهر تا چهارراه شهرداری، درمانگاه غدیر، کوچههای منتهی به خیابان ساحلی و ... از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ امکان محدودیت جریان برق را دارند.
همچنین در جریان تعمیرات فیدر تمندر طی روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه، از ساعت ۱۲ تا ۱۴ مناطق روستاهای ایوج، انوج، گلوند، دهله و کلیه مشترکان مسیرهای مربوطه تحت تأثیر قطعی و محدودیت جریان برق قرار خواهند گرفت.
همچنین در محدوده فیدر شولآباد طی روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه، از ساعت ۱۲ تا ۱۵ مناطق شهر شولآباد و کلیه روستاهای منطقه شولآباد با قطعی برق مواجه خواهند شد.
شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای پایداری شبکه، کاهش خاموشیهای ناخواسته و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان انجام میشود.
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