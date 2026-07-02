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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

ذوالنوری: آیین تشییع رهبر شهید بیعتی دوباره با ولایت است

ذوالنوری: آیین تشییع رهبر شهید بیعتی دوباره با ولایت است

قم- نماینده قم در مجلس گفت: آیین تشییع رهبر شهید بیعتی دوباره با رهبر جدید انقلاب اسلامی و اعلام استمرار مسیر ولایت به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با قدردانی از تلاش‌های استاندار قم، مدیران اجرایی، شهرداری و مجموعه‌های خدماتی استان اظهار کرد: مجموعه مدیریت استان در روزهای گذشته با تمام توان برای فراهم کردن مقدمات برگزاری مراسم بزرگ تشییع رهبر شهید پای کار آمده‌اند و اقدامات ارزشمندی را برای میزبانی شایسته از زائران انجام داده‌اند.

وی افزود: مراسم تشییع رهبر شهید، یک رویداد عادی یا صرفاً یک آیین رسمی نیست، بلکه حادثه‌ای کم‌نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی و تشیع به شمار می‌رود که از جهات مختلف دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای نخستین بار در تاریخ تشییع، مرجعی که در جایگاه ولایت و رهبری امت اسلامی قرار داشته، به مقام شهادت نائل شده و همین ویژگی، این مراسم را به رویدادی تاریخی و بی‌بدیل تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: حضور مردم در این آیین، حضوری تشریفاتی یا سازماندهی‌شده نیست، بلکه برخاسته از عشق، ارادت، قدردانی و وفاداری قلبی آنان نسبت به رهبر شهید است.

این اجتماع نمایش عشق و وفاداری مردم است

ذوالنوری گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از سپاسگزاری، تجلیل، استمرار راه ولایت و نمایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی خواهد بود.

وی افزود: دولت و دستگاه‌های اجرایی نیز به همین دلیل وظیفه دارند همه امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم کنند، زیرا اصل این اجتماع بر پایه حضور داوطلبانه و مردمی شکل گرفته است.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مراسم علاوه بر جنبه‌های معنوی، در شرایط حساس کنونی پیام روشنی از انسجام ملی، استحکام داخلی و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی را به جهانیان منتقل خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: حضور خبرنگاران و رسانه‌های خارجی در این مراسم، فرصت مناسبی برای انعکاس واقعیت‌های جامعه ایران و پاسخ عملی به تبلیغات دشمنان خواهد بود.

این مراسم بیعتی دوباره با ولایت است

ذوالنوری اظهار کرد: آیین تشییع رهبر شهید تنها بدرقه یک شخصیت برجسته نیست، بلکه بیعتی دوباره با رهبر جدید انقلاب اسلامی و اعلام استمرار مسیر ولایت به شمار می‌رود.

وی افزود: رهبری نظام اسلامی امروز در اختیار شخصیتی قرار دارد که از تجربه، شناخت، آگاهی و اشراف کامل نسبت به مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است و این موضوع موجب آرامش و اطمینان خاطر جامعه خواهد بود.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال‌ها حضور در مسئولیت‌های مختلف و آشنایی با مسائل کشور، ظرفیت ارزشمندی برای هدایت نظام اسلامی در شرایط حساس کنونی فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: مردم با حضور گسترده خود در این مراسم، ضمن تجلیل از رهبر شهید، حمایت و همراهی خود با استمرار مسیر ولایت را نیز به نمایش خواهند گذاشت.

مدیریت ترافیک باید متناسب با شرایط تغییر کند

ذوالنوری گفت: با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم، لازم است مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل به صورت لحظه‌ای و متناسب با شرایط میدانی انجام شود تا در صورت نیاز، محدودیت‌ها و مسیرهای تردد متناسب با وضعیت جمعیت اصلاح شود.

وی افزود: در برخی نقاط می‌توان با مدیریت اقتضایی، امکان نزدیک‌تر شدن وسایل نقلیه به محل مراسم را فراهم کرد تا سالمندان، بانوان و افرادی که توان جسمی کمتری دارند، با دشواری کمتری در مراسم حضور یابند.

نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: ظرفیت مردمی نیز می‌تواند در جابه‌جایی زائران مورد استفاده قرار گیرد و افرادی که آمادگی دارند، با خودروهای شخصی خود به صورت داوطلبانه بخشی از حمل‌ونقل شرکت‌کنندگان را بر عهده بگیرند.

همه ظرفیت‌ها برای خدمت به مردم بسیج شود

ذوالنوری اظهار کرد: بسیاری از مردم برای حضور در این مراسم مسیرهای طولانی را طی خواهند کرد و حتی ساعت‌ها پیش از آغاز برنامه در محل حاضر می‌شوند، از این رو باید همه امکانات برای کاهش سختی‌های آنان فراهم شود.

وی افزود: مدیریت دقیق، تصمیم‌گیری متناسب با شرایط میدانی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مردمی و اجرایی، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تاریخی را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6877323

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