به گزارش خبرگزاری مهر، سیداردشیر رشیدی در نشست مدیران مراکز آزمون نهایی در اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل در برگزاری شایستهٔ آزمونهای نهایی در سال جاری، رتبهٔ دوم کشور را به دست آورد و امسال سعی میکنیم تا بهتر از سالهای گذشته عمل کنیم.
وی از تلاش مدیران و روسای مراکز آزمون و معلمان در برگزاری شایستهٔ این آزمون و حفاظت از آن قدردانی کرد و افزود: فرایند آزمون در قالب پروتکل تعیینشده، امسال نیز اجرایی میشود و قرار است دانشآموزان از بیستم تیرماه تا دوازدهم مردادماه در این آزمون شرکت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: در آزمون نهایی امسال، ۱۳ هزار دانشآموز استان اردبیل شرکت کردند که در ۸۰ مرکز آزمون، از بیستم تیرماه تا دوازدهم مردادماه، آزمون نهایی در این استان برگزار خواهد شد.
رشیدی بیان کرد: امتحانات نهایی و نمرات دانشآموزان در سرنوشت آنها بهویژه ورود به دانشگاه و مراکز آموزش عالی حساس و مهم است و خانوادهها نیز با حساسیت زیاد این موضوع را دنبال میکنند و امیدواریم با تلاش همکارانمان، حقی از دانشآموزان ضایع نشود.
وی به کیفیت برگزاری آزمونها به عنوان یک اعتبار برای نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و ادامه داد: مافیایی علیه آزمون نهایی فعالیت میکنند تا این آزمونها را بیاعتبار کرده و اعتماد جامعه و خانوادهها را به آموزش و پرورش کمرنگ نشان دهند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از اعتماد به عنوان سرمایهٔ اجتماعی یاد کرد و تصریح کرد: متأسفانه برخی کلاهبرداران نیز از فضای بهوجود آمده و تأخیر رخداده در برگزاری آزمونها سوءاستفاده کرده و سعی میکنند تا خواستههای خود را عملی کنند.
رشیدی از تأمین تجهیزات و ابزارهای حفاظتی مناسب برای برگزاری آزمون نهایی خبر داد و گفت: تمام تلاش ما بر این است تا با کمترین خطا و بیشترین دقت در رعایت پروتکلها، آزمونها را در بهترین شرایط در تیرماه و مردادماه برگزار کنیم.
وی از مدیران مدارس و مسئولان حفاظت آزمون خواست تا شرایط حساس دانشآموزان را در برگزاری آزمونها مد نظر قرار داده و از ساعت هفت صبح، فرایند برگزاری آزمون را پیگیری کنند تا شرایط مطلوب در برگزاری آزمون نهایی را نظارهگر باشیم.
نظر شما