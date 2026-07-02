اجرائیه هوشمند چک؛ گامی نوین در هوشمندسازی خدمات قضایی خراسان جنوبی

محمدجعفر عبداللهی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: از زمان اجرای این طرح تاکنون بیش از ۸۵ درصد اجرائیههای مربوط به دادخواستهای درخواست صدور اجرائیه چک به صورت هوشمند صادر شده که نشاندهنده استقبال مطلوب قضات و کاربران از این خدمت نوین است.
وی با اشاره به روند اجرای این فرآیند بیان کرد: پس از وصول دادخواست، مقام قضایی با ورود به سامانه، پیشنهاد هوشمند سیستم مبنی بر صدور اجرائیه یا رد درخواست را بر اساس اطلاعات ثبتشده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشاهده میکند و پس از بررسی، نسبت به تأیید یا رد پیشنهاد اقدام میکند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در این سامانه تمامی اطلاعات مورد نیاز از جمله مشخصات طرفین پرونده، خواسته، شرح دادخواست، ضمایم، متن تصمیم نهایی، متن اجرائیه و موضوعات لازمالاجرا به صورت یکجا در اختیار مقام قضایی قرار میگیرد و در صورت نیاز، امکان اعمال اصلاحات جزئی نیز وجود دارد.
عبداللهی با بیان اینکه پس از صدور اجرائیه، مدیر دفتر شعبه نیز به صورت الکترونیکی فرآیندهای مربوط را انجام میدهد، گفت: مدیر دفتر میتواند با انتخاب گروهی اجرائیههای صادرشده، نسبت به درج امضای خود اقدام کرده و وقت نظارت مناسب را تعیین کند و در ادامه نیز سامانه به صورت خودکار اجرائیه را به محکومعلیه ابلاغ میکند.
وی مهمترین مزایای اجرای این طرح را کاهش مراحل اداری و افزایش سرعت رسیدگی عنوان کرد و افزود: امکان انتخاب گروهی چند دادخواست و صدور همزمان قرار رد درخواست، مشاهده یکپارچه تمامی اطلاعات پرونده، تکمیل خودکار متن تصمیم نهایی و اجرائیه، درج خودکار مشخصات چک و محاسبه مبلغ لازمالاجرا، ایجاد خودکار دادنامه و موضوعات لازمالاجرا و همچنین صدور همزمان تصمیم نهایی و اجرائیه تنها با یک مرحله تأیید از سوی مقام قضایی، از مهمترین قابلیتهای این سامانه است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: حذف فرآیندهای زائد، کاهش خطاهای انسانی و صدور خودکار ابلاغ اجرائیه در صورت عدم اقدام کاربر، از دیگر مزایای این طرح به شمار میرود که نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات قضایی داشته است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی فرآیندهای قضایی یکی از محورهای اصلی تحول در دستگاه قضایی است و دادگستری خراسان جنوبی نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه، اجرای این برنامهها را با جدیت دنبال میکند.
وی تأکید کرد: نتایج اجرای طرح صدور هوشمند اجرائیه چک نشان میدهد که استفاده از فناوریهای نوین علاوه بر کاهش زمان انجام فرآیندها، موجب تسریع در ارائه خدمات، افزایش دقت، کاهش مراجعات غیرضروری و جلب رضایت کاربران شده و زمینه را برای توسعه سایر خدمات هوشمند در دستگاه قضایی استان فراهم کرده است.
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