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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

جراره: نباید تردد خودروهای مناطق آزاد بستری برای شکل گیری مافیا شود

جراره: نباید تردد خودروهای مناطق آزاد بستری برای شکل گیری مافیا شود

بندرعباس-نماینده مردم بندرعباس و قشم در مجلس گفت: نباید اجازه داد طرح تردد خودروهای منطقه آزاد در هرمزگان به بستری برای ایجاد رانت، واسطه‌گری و شکل‌گیری مافیای جدید در بازار خودرو تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در دیدار با سرهنگ نقی حیدری رئیس پلیس راهور هرمزگان، با قدردانی از همراهی و همکاری مجموعه پلیس راهور در اجرای طرح واردات خودرو از مناطق آزاد قشم و کیش و امکان تردد آنها در محدوده استان، این اقدام را یکی از مطالبات مهم و به‌حق مردم هرمزگان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای استان به همراه داشته باشد، اظهار کرد: افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ارتقای ایمنی سفرها و همچنین زیباسازی فضای شهری از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح خواهد بود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای طرح، خواستار افزایش سرعت پلاک‌گذاری خودروها شد و گفت: انتظار می‌رود با تقویت نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مناطق آزاد، فرآیند پلاک‌گذاری به‌صورت روزانه و بدون ایجاد صف و معطلی برای مردم انجام شود.

جراره با هشدار نسبت به هرگونه سوءاستفاده از این طرح افزود: نباید اجازه داد طرحی که با هدف تأمین منافع مردم طراحی شده است، به بستری برای ایجاد رانت، واسطه‌گری و شکل‌گیری مافیای جدید در بازار خودرو تبدیل شود لازم است با نظارت دقیق، از ورود سودجویانی که با سوءاستفاده از نیاز مردم اقدام به واردات و عرضه خودرو با قیمت‌های غیرواقعی می‌کنند، جلوگیری شود تا منافع این طرح مستقیماً به مردم برسد.

کد مطلب 6877379

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      3 0
      پاسخ
      خب بزارین مردم از شر ایران خودرو و سایپا راحت بشن و ماشین های چینی بنجل ..لااقل ماشین خوب سوار بشن

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