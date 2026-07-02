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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

انتقال ۸ مصدوم بدحال حادثه واژگونی مینی‌بوس چاراویماق به تبریز

انتقال ۸ مصدوم بدحال حادثه واژگونی مینی‌بوس چاراویماق به تبریز

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از انتقال ۸ مصدوم بدحال حادثه واژگونی مینی‌بوس در شهرستان چاراویماق به تبریز خبر داد و گفت: دو نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به مرکز استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا ظهر پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت حادثه واژگونی مینی‌بوس در جاده ذاکرکندی شهرستان چاراویماق اظهار کرد: این مینی‌بوس ۲۶ سرنشین داشت که در پی وقوع حادثه، ۲۳ نفر مصدوم و یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد.

شادی‌نیا افزود: مصدومان توسط پنج دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) قره‌آغاج منتقل و تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.

وی با اشاره به وخامت حال تعدادی از مصدومان گفت: بر اساس ارزیابی کارشناسان اورژانس و کادر درمان، هشت مصدوم نیازمند انتقال به مرکز درمانی تخصصی در تبریز بودند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: دو نفر از مصدومان بدحال با اورژانس هوایی و شش نفر دیگر از طریق آمبولانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شدند و سایر مصدومان همچنان در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) قره‌آغاج تحت درمان هستند.

کد مطلب 6877412

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