به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا ظهر پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت حادثه واژگونی مینی‌بوس در جاده ذاکرکندی شهرستان چاراویماق اظهار کرد: این مینی‌بوس ۲۶ سرنشین داشت که در پی وقوع حادثه، ۲۳ نفر مصدوم و یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد.

شادی‌نیا افزود: مصدومان توسط پنج دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) قره‌آغاج منتقل و تحت اقدامات درمانی قرار گرفتند.

وی با اشاره به وخامت حال تعدادی از مصدومان گفت: بر اساس ارزیابی کارشناسان اورژانس و کادر درمان، هشت مصدوم نیازمند انتقال به مرکز درمانی تخصصی در تبریز بودند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی ادامه داد: دو نفر از مصدومان بدحال با اورژانس هوایی و شش نفر دیگر از طریق آمبولانس به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل شدند و سایر مصدومان همچنان در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) قره‌آغاج تحت درمان هستند.