به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۸:۵۰ صبح پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه مینیبوس حامل ۲۰ مسافر در کیلومتر ۱۵ محور شهر قرهآغاج به روستای حاجیکندی دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی پایگاه یادمان «شهید لطفیمنش» و پایگاه امدادی موقت «نصیرکندی» به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل هلالاحمر استان تصریح کرد: نجاتگران پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات ایمنی و تثبیت محیط حادثه، با همکاری عوامل اورژانس، آتشنشانی و سایر دستگاههای امدادی، عملیات رهاسازی مصدومین و متوفی را انجام دادند.
جودی خاطرنشان کرد: ۳ نفر از مصدومین بدحال پس از اقدامات پیشبیمارستانی توسط آمبولانس هلالاحمر به مرکز درمانی شهرستان چاراویماق منتقل شدند و سایر مصدومین جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
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