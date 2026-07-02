به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۸:۵۰ صبح پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل ۲۰ مسافر در کیلومتر ۱۵ محور شهر قره‌آغاج به روستای حاجی‌کندی دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه یادمان «شهید لطفی‌منش» و پایگاه امدادی موقت «نصیرکندی» به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر استان تصریح کرد: نجاتگران پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات ایمنی و تثبیت محیط حادثه، با همکاری عوامل اورژانس، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های امدادی، عملیات رهاسازی مصدومین و متوفی را انجام دادند.

جودی خاطرنشان کرد: ۳ نفر از مصدومین بدحال پس از اقدامات پیش‌بیمارستانی توسط آمبولانس‌ هلال‌احمر به مرکز درمانی شهرستان چاراویماق منتقل شدند و سایر مصدومین جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.