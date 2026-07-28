اورژانس هوایی جان بانوی ۷۰ ساله مبتلا به سکته قلبی را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام نیاز به انتقال فوری یک بیمار بدحال، بالگرد اورژانس هوایی به پرواز درآمد و بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دریافت خدمات تخصصی به مرکز درمانی مجهز منتقل شد.

وی افزود: این بیمار، بانوی ۷۰ ساله‌ای بود که با تشخیص سکته حاد قلبی (MI) پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت، از طریق اورژانس هوایی به بیمارستان آموزشی آیت‌الله موسوی زنجان انتقال یافت تا روند درمان تخصصی وی بدون اتلاف وقت ادامه پیدا کند.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی با تأکید بر اهمیت زمان در درمان بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی، گفت: انتقال سریع این بیماران به مراکز درمانی مجهز و تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش عوارض و افزایش شانس بهبودی آنان دارد.

شادی‌نیا خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت اورژانس هوایی در مواردی که زمان در نجات جان بیماران اهمیت ویژه‌ای دارد، روند انتقال به مراکز تخصصی را تسریع کرده و نقش مؤثری در حفظ جان بیماران ایفا می‌کند.