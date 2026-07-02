به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی با شعار« خراسان جنوبی دیار علم و ایمان و شهادت» هفت مهر ماه سال جاری برگزار می شود.

در طول سه سال گذشته براساس برنامه ریزی های انجام شده توسط ۳۲کمیته این کنگره اقدامات بسیاری انجام شده است که یکی از این کمیته ها، کمیته هنری است که مسئولیت آن را حوزه هنری استان برعهده دارد.

تاکنون برنامه های مختلفی با هدف تهیه تولیدات هنری در رشته های مختلف توسط این کمیته انجام شده است که در این راستا امروز پنجشنبه کارگاه یک روزه

هم نویسی ۱۵ نفر از هنرمندان خوشنویس

به یاد رهبر شهید انقلاب و دو هزار و ۴۰۰ شهید استان در محل موزه مفاخر باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند برگزار شد.

دبیر اجرایی کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان با حضور در جمع خوشنویسان با گرامی داشت یاد شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای استان، گفت: ۳۲ کمیته در راستای برگزاری دومین کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان تشکیل شده و در حدود سه سال گذشته برنامه ریزی های خوبی برای اجرای برنامه های مختلف انجام شده است.

سردار علیرضا یوسفی با بیان این که اجلاسیه پایانی این کنگره هفت مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد، افزود: یکی از موضوع های که با جدیت براساس فرمایشات رهبر شهید در این خصوص مورد توجه جدی قرار داده ایم، بهره گیری از ابزار هنری برای انتقال فرهنگ جهاد و شهادت است و کمیته هنری که مسئولیت آن را حوزه هنری استان برعهده دارد ، برنامه های متنوع هنری را در رشته های گوناگون هنری خوشنویسی، نقاشی، نمایش و... با محوریت اجلاسیه پایانی این کنگره پیش بینی کرده است که هم نویسی هنرمندان خوشنویس هم در این راستا است.

وی تصریح کرد: در این برنامه هنری علاوه بر شعار اصلی کنگره، شعارهای دیگری که مبنای برگزاری کنگره است ، توسط هنرمندان خوشنویس ، خوشنویسی می شود.

استفاده از آثار در کنگره ۲۴۰۰ شهید

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی هم در این خصوص گفت: توسط کمیته هنری کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان با هدف تولید آثار هنری به پیوست ایثار و شهادت ، تاکنون کارهای مختلفی در رشته های هنری انجام شده که امروز هم شاهد هم نویسی خوشنویسان هستیم.

مجید کریمیان تصریح کرد: ۱۵خوشنویس علاوه بر شعار اصلی کنگره« خراسان جنوبی دیار علم و ایمان و شهادت»، ۲۵ موضوع دیگر که ۵۰ درصد آن برگرفته از اشعار شعرای استان و کشور و همچنین برگرفته از متون ادبی و سخنان رهبر شهید است را خوشنویسی می کنند.

به گفته وی از این آثار علاوه بر این که به شکل حرفه ای و مستقل در کنگره استفاده خواهد شد، به صورت ترکیبی با آثار گرافیستی در قالب پوستر در بیل برده‌ای شهری هم استفاده خواهد شد.