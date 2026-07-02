اهدای طلای بانوان قزوینی نشانه عمق ارادت مردم به نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری ظهر پنجشنبه در مراسم اهدای طلای جمع‌آوری‌شده در پویش «همدلی طلایی» به رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یاد و خاطره امام راحل، امام شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ و مدافعان کشور را گرامی داشت.

وی با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و بازسازی مناطق آسیب‌دیده استان قزوین اظهار کرد: در ماه‌های گذشته با مشارکت مردم، کمک‌های ارزشمندی برای پشتیبانی از جبهه مقاومت جمع‌آوری شد که بخش قابل توجهی از آن را طلاهای اهدایی بانوان قزوینی تشکیل می‌داد.

امام جمعه قزوین افزود: طلا برای بانوان بسیار ارزشمند و دوست‌داشتنی است و گذشتن از آن به‌طور طبیعی کار آسانی نیست، اما اهدای این حجم از طلا نشان‌دهنده عمق ارادت مردم، به‌ویژه بانوان، به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان اینکه بانوان در این عرصه پیشگام بودند، تصریح کرد: حضور گسترده آنان در صحنه‌های مختلف و مشارکت در این پویش، جلوه‌ای از روحیه ایثار و همراهی مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی همچنین با قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای مسلح، به‌ویژه رزمندگان نیروی هوافضای سپاه، گفت: رشادت‌های این نیروها مایه افتخار ملت ایران و همه آزادگان جهان است و موفقیت‌های آنان حاصل اخلاص، ایمان و روحیه جهادی است.

آیت‌الله مظفری خاطرنشان کرد: طلاها و کمک‌های مردمی امانتی نزد ستاد بود و امروز مطابق خواست اهداکنندگان به رزمندگان نیروی هوافضای سپاه تقدیم شد تا در مسیر تقویت توان دفاعی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

