خبرگزاری مهر، گروه استانها: شهادت، نه پایان یک مسیر، که سرآغاز تداوم یک راه روشن است؛ راهی که این بار با شکوهی وصفناپذیر در قلبهای مردم ایران تجلی یافته است.
در مسیر بدرقه رهبر شهید، همه چیز برای برپایی آیین وداعی در شأنِ ایستادگیِ ایشان مهیاست، از همافزایی بینظیر مسئولان برای سازماندهی این رویداد تاریخی گرفته تا حضور جهادی امدادگران در جایجای مسیر، همه و همه تنها یک پیام را مخابره میکنند: راه رهبر شهید انقلاب ، خللناپذیر باقی خواهد ماند و ساوه با تمام توان، آماده است تا در برابر این شکوه، ایستادگی کند.
شهید انقلاب، نماد وحدت امت اسلامی است
فرماندار ویژه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:از تمامی دستگاههای اجرایی خواسته شده است تا با بهکارگیری تمام ظرفیتهای شهرستان، بستری منظم و شایسته را برای حضور مردم در این مراسم تاریخی فراهم کنند تا شاهد برگزاری باشکوه و در شأن این شهید بزرگوار باشیم.
سید مهدی حسینی با توصیف رهبر شهید بهعنوان «نماد عزت، مقاومت و وحدت امت اسلامی»، تصریح کرد: عمر با برکت این شهید بزرگوار صرف اعتلای اسلام و حمایت از مظلومان شد و اکنون وظیفه همگانی است که یاد و راه ایشان را با انتقال پیام ایستادگی به نسلهای بعدی، زنده نگه داریم.
فرماندار ساوه با بیان اینکه ملت ایران در بزنگاههای تاریخی همواره وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اثبات کردهاند، افزود: این حضور حماسی در مراسم وداع، تجلیگاه پیوند ناگسستنی میان امت و ولایت بوده و پیامی رسا به جهانیان مبنی بر تداوم خللناپذیر راه روشن این رهبر شهید خواهد بود.
۱۳ هزار زائر ساوجی برای شرکت در آیین تشییع رهبر شهید اعزام میشوند
فرمانده ناحیه سپاه ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات سپاه ناحیه ساوه برای تسهیل حضور مردم در مراسم وداع با پیکر مطهر «رهبر شهید»، اظهار کرد: با هدف فراهمسازی امکان مشارکت حداکثری مردم ولایتمدار شهرستان ساوه، تمهیدات ویژهای برای اعزام کاروانهای زائران اندیشیده شده است.
سرهنگ حسین روحافزا ا افزود: در مجموع ۱۳ هزار نفر از شهروندان ساوجی جهت شرکت در این مراسم عازم تهران خواهند شد که از این تعداد، ۴ هزار نفر در قالب ۱۰۰ دستگاه اتوبوس و ۹ هزار نفر دیگر نیز با استفاده از خودروهای شخصی به این مراسم اعزام میشوند.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: زمان دقیق حرکت کاروانها را صبح روز دوشنبه چهاردهم تیرماه، رأس ساعت ۴ صبح است.
سرهنگ روحافزا همچنین از برپایی موکبهای خدمترسانی در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: به منظور ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران و عزاداران، موکبهایی که در ایام اربعین در داخل و خارج از کشور فعال هستند، فراخوان شدهاند.
وی ادامه داد: بر این اساس، موکبی که در ایام اربعین حسینی در داخل کشور خدمترسانی میکند، در عوارضی «ساوه - همدان» و موکبی که سابقه خدمترسانی در عراق را دارد، در عوارضی «تهران - ساوه» از دوازدهم تا هجدهم تیرماه مستقر خواهند بود و به عاشقان ولایت خدمترسانی خواهند کرد.
فرمانده سپاه ناحیه ساوه اظهار کرد: علاوه بر مسیرهای منتهی به تهران، موکبهایی نیز همزمان با برگزاری مراسم تشییع در شهرهای قم و مشهد مقدس پیشبینی و مستقر خواهند شد تا در کنار سایر خادمان، پذیرای عزاداران باشند.
افزایش پایگاههای امدادی در محورهای مواصلاتی ساوه
رئیس فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تسهیل تردد و تأمین سلامت هموطنانی که برای شرکت در مراسم وداع با رهبر شهید اعزام هستند، تمهیدات ویژهای در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این مراکز درمانی اتخاذ شده است.
حمید ابره دری افزود: با اشاره به تقویت توان عملیاتی اورژانس ساوه افزود: علاوه بر پایگاههای ثابتِ مستقر در محورها، تیمهای امدادی کمکی نیز برای پوشش حداکثری مسیرها اعزام شدهاند که در این راستا، در محور همدان یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به همراه کادر درمان مستقر شده و در آزادراه تهران نیز دو دستگاه آمبولانس عملیاتی در نظر گرفته شده است.
حمید ابرهدری با اشاره به تقویت توان عملیاتی اورژانس ساوه افزود: علاوه بر پایگاههای ثابتِ مستقر در محورها، تیمهای امدادی کمکی نیز برای پوشش حداکثری مسیرها اعزام شدهاند، در همین راستا، در محور همدان یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به همراه کادر درمان مستقر شده و در آزادراه تهران نیز دو دستگاه آمبولانس عملیاتی در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: همچنین بهمنظور افزایش ضریب ایمنی، در جاده سلفچگان و محور شهر صنعتی نیز یک دستگاه آمبولانس اضافی مستقر شد.
رئیس فوریتهای پزشکی ساوه با تأکید بر آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه شرایط اضطراری افزود: در خصوص تأمین تجهیزات لجستیکی، دارو و سرم هیچگونه کمبودی وجود ندارد، خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده، ذخایر استراتژیک دارویی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از این نظر با هیچ چالشی مواجه نیستیم.
ابرهدری همچنین با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با دستگاههای اجرایی و یگان های مربوط آغاز آمادهباش ۱۰ روزه از فردا، اظهار کرد: تیمهای عملیاتی در نقاط استراتژیک مستقر شده و با رصد مستمر وضعیت تردد محورها، در صورت افزایش بار ترافیکی، پوشش امدادی بهسرعت تقویت خواهد شد.
وی افزود: تمامی معاونتهای دانشکده علوم پزشکی ساوه و پایگاههای سلامت در سطح شهر نیز برای خدمترسانی به زائران در آمادگی کامل قرار دارند.
آمادگی اردوگاه ویژه مراسم تشییع با تلاش امدادگران ساوه و استان مرکزی
سرپرست جمعیت هلال احمر ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادهسازی اردوگاه ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در پارک ملت تهران خبر داد و افزود: با حضور جهادی امدادگران ساوه و تیمهای عملیاتی اعزامی از شهرستانهای استان مرکزی، این اردوگاه در کوتاهترین زمان ممکن تجهیز و مهیای بهرهبرداری شد.
مهدی آزادیوفا با اشاره به تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی افزود: این اردوگاه با هدف ارائه خدمات پشتیبانی، اسکان و رفاه عوامل اجرایی مراسم برپا شده و امکانات لازم برای خدمترسانی مؤثر و منسجم در این رویداد ملی فراهم شده است.
آزادیوفا اظهار کرد: هماهنگی و همدلی امدادگران در این عملیات، جلوهای از آمادگی همیشگی جمعیت هلال احمر در پشتیبانی از برنامههای بزرگ و ملی است.
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