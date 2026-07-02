مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، نمایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی تلویزیونی، با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده توسط ارتش برای مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد و رهبر شهید ملت ایران، اظهار کرد: ارتش همواره به عنوان یک سازمان مردمی، در کنار مردم بوده و در رویداد بزرگ بدرقه امام شهید امت نیز حضور فعالی همراه و هماهنگ با نهادهای مسئول داریم.

وی درباره ماموریت‌های ارتش در این رویداد بزرگ ملی نیز گفت: ما در ۳ دسته کلی ارائه خدمات خواهیم داشت، بخش اول مربوط به تامین امنیت مرزها و تمامیت ارضی و مرزی کشور بر عهده ارتش است. یگان‌های ارتش در مناطق مرزی تقویت شده و امنیت مرزهای زمینی و دریایی تقویت شده و همچنین مراقبت دریایی توسط نیروی دریایی ارتش و نیروی پدافند با شدت بیشتری در جریان است. مراقبت هوایی و گشت‌های هوایی ایران اسلامی نیز تقویت شده و نیروی پدافند هوایی ارتش نیز مشغول کنترل ترافیک هوایی کشور است و هماهنگی‌های لازم نیز در این راستا به عمل آمده و این مهم بخشی از ماموریت ذاتی ارتش است.

سخنگوی ارتش، «ارائه خدمات به زائران» و «تشریفات» را ماموریت‌های دوم و سوم ارتش در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب عنوان و تصریح کرد: ماموریت ارائه خدمات به عزاداران در هماهنگی با شهرداری‌ها در شهرهای قم، مشهد و تهران انجام خواهد شد. همچنین هماهنگی‌های لازم با ادارات آب و برق و دیگر ادارات دولتی به عمل آمده است. بخش سوم نیز مربوط به تشریفات و انتظامات است. ما از کشورهای زیادی میهمان عالی‌رتبه داریم و مراسم تشریفات باید حتما برگزار شود. به طورکلی دژبان ارتش در حوزه تشریفات و همچنین حوزه انتظامات در کنار دیگر نهادها، به ایفای نقش می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در حوزه ارائه خدمات به مردم عزیز ایران، ارتش نهایت تلاش خود را به کار گرفته است، گفت: بیمارستان‌های ارتش و مراکز بهداشتی ارتش در تهران در حالت آماده باش قرار گرفته‌اند. همچنین بیمارستان‌های سیار در مصلی تهران و محدوده بیهقی مستقر شده‌اند که در کنار بیمارستان‌های ثابت ارتش مشغول ارائه خدمات خواهند بود. هرکدام از این بیمارستان‌های سیار با ۱۰۰ تخت خواب برای ارائه خدمات به مردم، آماده شده‌اند. در مسیرهای پرتردد در شهرهای تهران، قم و مشهد نیز پیش‌بینی‌های لازم برای ارائه خدمات به مردم عزیز صورت گرفته است.

سخنگوی ارتش همچنین خبر از آماده‌باش بالگردهای هوانیروز داد و افزود: یگان‌های بالگردی ارتش در هوانیروز نیز ارائه خدمات خواهند داشت. در شرایط طبیعی نیز بالگردهای هوانیروز در خدمت اورژانس کشور است ولی در شرایط فعلی، تمامی بالگردها در حالت آماده باش هستند تا هرگونه خدمات اورژانسی به مردم ارائه شود. همچنین حدود ۱۰ هزار نفر از دانشجویان ارتش آموزش‌های لازم برای ارائه خدمات امداد و نجات، آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا درباره جزئیات خدمات ارتش در حوزه پذیرایی به مردم عزادار نیز گفت: در حوزه ارائه خدمات پذیرایی نیز بالغ بر ۲۰ پادگان ارتش در تهران و شهرهای اطراف تهران، در حالت آماده باش قرار گرفته و با همه توان در حوزه تامین غذا و نان، خدمت ارائه خواهند کرد. زائرشهرهای ایجاد شده برای استقرار زائران پیش بینی شده که ۴ زائر شهر بزرگ را ارتش در شهر تهران برعهده گرفته که یک مورد از آن‌ها که در جنب ستاد ارتش قرار گرفته، بالغ بر ۱۱ هکتار را در بر گرفته و ارتش حدود ۹ خدمات مختلف را در این زائرشهرها ارائه خواهند داد. حضور عمومی نیز در این زائرشهرها تا حدی که ظرفیت وجود داشته باشد، آزاد است. خدمات بهداشتی، درمانی، اسکان، پذیرایی، ستاد گمشدگان، خدمات ارتباطی و خدمات فرهنگی نیز در این زائرشهرها ارائه خواهد شد. زائرشهرهای دیگر نیز در اسلامشهر، بهشت زهرا(س) و میدان فتح، برای ارائه خدمات به مردم عزادار، پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه روسای جمهور، نخست وزیران، وزیران امور خارجه ودیگر مقامات عالی‌رتبه کشورهای بسیاری از فردا، در تهران حضور خواهند داشت، گفت: دژبان ارتش در شرایط عادی نیز مسئولیت تشریفات را عهده‌دار است ولی در شرایط فعلی، در سطحی بالاتر از آمادگی برای انجام تشریفات قرار گرفته است. همچنین برقراری نظم و انضباط نیز برعهده دژبان ارتش است که در این حوزه نیز اقدامات لازم با هماهنگی نهادهای امنیتی و انتظامی، انجام وظیفه صورت خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی ما و ستاد برگزاری مراسم، برگزاری با عظمت و پرشکوه این مراسم است. از مردم و کلیه عزاداران می‌خواهیم با رعایت نظم، انضباط و سرعت عمل به ویژه در زمان حضور در مصلی، موجبات برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم معنوی را فراهم آورند.

سخنگوی ارتش درباره اهمیت حضور مردم در این مراسم پرشکوه، بیان کرد: حماسه حضور مردم در این مراسم معنوی، در حقیقت نمایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و بصیرت مردم است؛ مردمی که ۴ ماه در خیابان‌ها حضور داشتند و توانستند دشمن را ناکام بگذارند. آن هم در شرایطی که دشمن کوشید مردم را از نظام جدا کند ولی ناکام ماند. این مراسم نیز موجبات تحقق یک حماسه تمدنی و تاریخی را فراهم آورده و سبب ارتقاء قدرت ملی ایران خواهد شد. مردم عزیز ایران با این حضور، موج جدیدی را در راستای همان حضور حماسی خود در خیابان‌ها، خلق کرده و قدرت خویش را به رخ جهان خواهند کشید.