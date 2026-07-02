عوامل انتشار ویدئوی یک زن با پوشش نا متعارف در یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در پی انتشار ویدئویی از حضور یک زن با پوشش غیرمتعارف در پارک غدیر یزد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دادستانی یزد قرار گرفت.

پس از انجام اقدامات قانونی در خصوص متهم اصلی که اقدام به هنجارشکنی کرده بود، با دستور مقام قضایی، عوامل تهیه و انتشار این ویدئو نیز شناسایی و دستگیر شدند و برخورد قانونی قاطع و متناسب با رفتار آنان صورت خواهد گرفت.

همچنین تمامی ابعاد اجتماعی و آثار ناشی از این موضوع در دستگاه قضایی در حال بررسی و پیگیری است.

در ادامه رسیدگی‌های قضایی، زن حاضر در این ویدئو نیز با دستور بازپرس پرونده برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی معرفی شده است تا درباره وضعیت روانی وی اظهارنظر کارشناسی شود. نتایج این بررسی‌ها پس از وصول نظریه پزشکی قانونی در تصمیمات قضایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دستگاه قضایی با تأکید بر حفظ نظم عمومی و صیانت از امنیت روانی جامعه اعلام می‌نماید که اقدامات خلاف قانون، از جمله رفتارهای هنجارشکنانه و تهیه و انتشار محتوای هنجارشکن، در چارچوب موازین قانونی مورد پیگرد واقع خواهد شد.