دادستانی یزد: پرونده قضایی علیه مسببان آلایندگی پساب یزد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی یزد اعلام کرد: پس از بی‌توجهی متولیان امر به هشدارهای مکرر و پایان مهلت‌های تعیین شده، دستگاه قضایی با هدف صیانت از حقوق عامه، برخورد قاطع با مدیریت ناکارآمد پساب یزد را وارد مرحله جدیدی کرد.

در پی بازدیدهای میدانی و با عنایت به اینکه پیش از این، تذکرات لازم و بازه‌های زمانی مشخصی جهت ساماندهی وضعیت پساب و رفع آلایندگی‌های زیست‌محیطی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده بود، به‌دلیل عدم اقدام موثر و استمرار تهدید علیه بهداشت عمومی، پرونده قضایی ویژه‌ای در این خصوص تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت.

دستگاه قضایی اعلام می‌دارد که سیاست «تعامل و تذکر» در جهت اصلاح امور، اکنون به دلیل تضییع حقوق شهروندی و بی‌توجهی به مطالبات بحق مردم و مخاطرات زیست‌محیطی از قبیل حشرات، به مرحله «برخورد قانونی و پیگرد قضایی» تغییر یافته است. ترک‌فعل مسئولانی که با سلامت و امنیت زیستی جامعه کوتاهی می‌کنند، با قاطعیت برخورد قانونی خواهد شد.

بررسی ابعاد قصور مدیران مربوطه در دستور کار بازپرس ویژه قرار دارد.