  1. سیاست
  2. مجلس
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

حضور تاریخی مردم در آیین وداع رهبر شهید، پاسخی روشن به دشمن است

حضور تاریخی مردم در آیین وداع رهبر شهید، پاسخی روشن به دشمن است

سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت مراسم وداع و تشییع پیکر قائد امت، نوشت: حضور تاریخی مردم در این مراسم، بزرگترین بیعت با جانشین ایشان و پاسخی از جنس وحدت و ایستادگی به دشمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و به مناسبت مراسم وداع و تشییع پیکر قائد امت، نوشت: «دشمن با شهادت رهبر عزیزمان، به‌دنبال تضعیف اراده ملت ایران بود اما مشت‌های گره‌کرده مردم مبعوث نشان داد خون شهید، آنها را منسجم‌تر و مصمم‌تر کرده است. حضور تاریخی مردم در آیین وداع، بزرگترین بیعت با جانشین ایشان و پاسخی روشن به دشمن است؛ پاسخی از جنس وحدت و ایستادگی. #باید_برخاست.»

کد مطلب 6877459
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار