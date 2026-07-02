حضور تاریخی مردم در آیین وداع رهبر شهید، پاسخی روشن به دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی و به مناسبت مراسم وداع و تشییع پیکر قائد امت، نوشت: «دشمن با شهادت رهبر عزیزمان، به‌دنبال تضعیف اراده ملت ایران بود اما مشت‌های گره‌کرده مردم مبعوث نشان داد خون شهید، آنها را منسجم‌تر و مصمم‌تر کرده است. حضور تاریخی مردم در آیین وداع، بزرگترین بیعت با جانشین ایشان و پاسخی روشن به دشمن است؛ پاسخی از جنس وحدت و ایستادگی. #باید_برخاست.»