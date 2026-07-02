بسیج ادارات بوشهر ۹ برنامه ویژه مراسم تشییع «امام شهید انقلاب» دارد

محمدرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: حضور گسترده کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مراسم تشییع «امام شهید انقلاب» بیانگر احساس مسئولیت، همبستگی و پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با خون امام شهید است.

وی افزود: این حضور، تنها ادای احترام به مقام امام شهید نیست، بلکه جلوه‌ای از عهد عاشورایی ملت ایران با امام شهید خود و پیام‌آور وحدت، انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی برای جامعه و جهانیان خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر ادامه داد: ملت ایران با تکیه بر همین وحدت و همدلی، مسیر عزت و اقتدار را ادامه می‌دهد و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد.

تدارک ۹ برنامه ویژه در استان بوشهر

محمدرضایی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان بوشهر، از اجرای ۹ برنامه محوری خبر داد و گفت: با توجه به استقبال و درخواست کارکنان دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ریزی لازم برای اعزام کارمندان به مراسم تشییع در شهرهای قم، تهران و مشهد انجام شده است.

وی افزود: برپایی موکب‌های پذیرایی در قم، تهران و مشهد برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

ترویج اندیشه‌های امام شهید در ادارات

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر از انتشار گسترده دو اثر مکتوب در فضای مجازی استان خبر داد و بیان کرد: فایل کتاب «انسان ۲۵۰ ساله» شامل بیانات امام شهید درباره سیره سیاسی و مبارزاتی ائمه معصومین (ع) و همچنین مجموعه بیانات ایشان درباره «مهارت‌ها و فنون تحلیل سیاسی» در گروه‌های مختلف اداری و فرهنگی استان منتشر خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تبیینی در ادارات با محور بررسی اندیشه‌های امام شهید خبر داد و گفت: این جلسات علاوه بر ادارات، به صورت حلقه‌های معرفتی در موکب‌های بسیج ادارات و در اجتماعات مردمی شبانه نیز برگزار می‌شود.

برپایی موکب، میز خدمت و اعزام سخنران

محمدرضایی فضاسازی محیطی با تصاویر امام شهید در موکب‌های بسیج ادارات، برپایی میزهای خدمت در محل تجمعات مردمی، ایجاد موکب‌های پذیرایی در میادین شهری و اعزام سخنرانان برای تبیین اندیشه‌های امام شهید در نقاط مختلف استان را از دیگر برنامه‌های این سازمان برشمرد.

وی تأکید کرد: تمامی این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ ایثار، تقویت وحدت ملی، تبیین اندیشه‌های امام شهید و پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد.