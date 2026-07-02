اعزام بیش از ۱۶۰۰ کارمند گیلانی به مراسم تشییع پیکر امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا رنجبر بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، از اعزام گسترده کارکنان دستگاههای اجرایی استان به مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهید خبر داد و با تأکید بر جایگاه والای امام شهید، اظهار کرد: مقام ایشان فراتر از یک جایگاه سیاسی یا نظامی، جایگاهی الهی و الگوواره برای تمامی نسلهاست و سیره ایشان چراغ راه حفظ ارزشهای انقلاب و هدایت جوانان در مسیر عدالت و خدمت به ملت محسوب میشود.
سرهنگ رنجبر با اشاره به نقش سازمان بسیج کارمندان در همافزایی و سازماندهی نیروهای کارآمد استان، افزود: این سازمان با هدف تبدیل شدن به حلقه وصل میان روح معنوی امام شهید و بدنه اجرایی کشور، حضور مقتدرانه کارمندان را در مراسم عزاداری و تشییع، بهگونهای سازماندهی کرده که بازتابدهنده وفاداری بیدریغ آنان به آرمانهای ایشان باشد.
رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه قدس گیلان از رایزنی گسترده با تمامی دستگاههای اجرایی برای حضور باشکوه در مراسم تشییع در تهران، قم و مشهد خبر داد و تصریح کرد: برنامهریزی برای برپایی چندین موکب پذیرایی در سطح تهران توسط ادارات کل استان صورت گرفته است تا خدمترسانی به زائران و بدرقهکنندگان به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی همچنین به فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی در این ایام اشاره کرد و گفت: در قالب جهاد تبیین، نشستهای بصیرتی با موضوع سیره و سبک زندگی امام شهید در دستگاههای اجرایی برگزار میشود و فضاسازی محیطی گستردهای برای بزرگداشت این مناسبت انجام گرفته است.
سرهنگ رنجبر با اعلام اعزام بیش از ۱۶۰۰ نفر از کارکنان بسیجی دستگاههای اجرایی به مراسم تشییع، خاطرنشان کرد: تعداد ۲۸۳ نفر از طریق ۷ دستگاه اتوبوس، ۴ دستگاه مینیبوس و ون به مقصد تهران اعزام میشوند. همچنین ۳۳۴ دستگاه خودروی سواری شخصی، یک هزار و ۳۰۵ نفر از کارکنان و خانوادههای آنان را در مسیر تشییع در تهران، قم و مشهد همراهی خواهند کرد.
وی در پایان از برنامههای ویژه برای جاماندگان در گیلان خبر داد و افزود: مراسمهای استانی در سطح دستگاههای اجرایی پیشبینی شده تا تمامی کارمندان بتوانند در این سوگ بزرگ سهیم باشند و ارادت خود را به پیشگاه امام شهید نشان دهند.
نظر شما