تجلیل محمدزاده از دو معلم پیشکسوت شهرستان میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز پنجشنبه در ادامه برنامه های سفر یک روزه خود به شهرستان میانه، با حضور در منزل دو معلم پیشکسوت این شهرستان، آقایان شعبان محمدپور و محمود مهدوی، با آنان دیدار و گفت و گو کرد.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، در این دیدارهای صمیمانه، با تجلیل از سال ها خدمات ارزشمند این دو فرهنگی پیشکسوت، اظهار داشت: معلمان سرمایه های ماندگار جامعه هستند و بخش مهمی از پیشرفت و توسعه کشور مرهون تلاش های خالصانه آنان در تربیت نسلهای مختلف است.
وی با اشاره به نقش برجسته این دو معلم در پرورش شاگردانی که امروز از استادان، نخبگان و شخصیت های تأثیرگذار شهرستان میانه و کشور به شمار میروند، افزود: آثار و برکات تعلیم و تربیت، محدود به دوران خدمت معلمان نیست، بلکه در موفقیت و اثرگذاری شاگردان آنان در عرصههای مختلف اجتماعی، علمی و فرهنگی استمرار مییابد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اهدای لوح و تقدیر از این دو معلم پیشکسوت، برای آنان سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آرزو کرد
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