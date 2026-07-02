به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ۸ ساله به مناسبت آیین تشییع قائد شهید امت پیامی صادر کرد که بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف و وفادار ایران اسلامی
دوران پرافتخار و عزتآفرین رهبری فرزانه و قهرمان شهید ایران اسلامی، صفحاتی ماندگار و فراموشناشدنی را در تاریخ این سرزمین رقم زد. آن مرد بزرگ و ایراندوست که بصیرتی ژرف داشت، پس از امام راحل، کشتی عظیم بحرکت درآمده ملت ایران را با تدبیر و صلابت به پیش برد.
جهانیان به عیان دیدند که حادثه جانگداز شهادت ایشان و جمعی از فرماندهان غیور کشور، نهتنها کوچکترین خللی در استحکام کشور و انسجام ملی پدید نیاورد، بلکه خود مبدل به نهضتی عظیم و انقلابی بزرگ در کشور شد.
اندوه این ضایعه، چنان دامنگیر دلها گشت که بسیاری از ملتهای جهان، در سوگ ایشان اشک ریختند و بر سران ستمگر آمریکا و رژیم صهیونیستی لعنت و نفرین فرستادند.
اکنون که شما ملت غیور، برای آخرین وداع، آماده بدرقه پیکر پاک ایشان شدهاید، این فرصت بینظیر خلق عظیمترین حماسه تاریخ ایران و تشییع میلیونی، نه تنها یأس و ناامیدی را بر سران فعلی آمریکا تحمیل می کند، بلکه برای همیشه هرگونه اندیشه تعرض به ایران را از ذهن آنان زدوده و نقش بر آب میسازد.
اینجانب، به عنوان سرباز کوچک و فدایی شما، تقاضا میکنم با حضوری بینظیر و باشکوه در مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم و مشهد، با شعارهای کوبنده و دستان پرمهر و صادق خود، پیکر پاک آن شهید والامقام را به محضر ملکوتی پیامبر عظیمالشأن، حضرت محمد مصطفی (ص) بسپارید.
اطمینان داشته باشید که راه پرنور امام راحل و امام شهید، با قدرت و استواری و بدون ذرهای تردید، ادامه خواهد یافت.
سرباز وطن، محسن رضایی
نظر شما