سرلشکر رضایی: ترامپ با مشاهده عظمت تشییع پیکر رهبر شهید، کم آورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه تشییع رهبر شهید انقلاب کم نظیر و تاریخ ساز شد؛ اظهار داشت: رسانه‌ها و چهره‌های بین‌المللی به این موضوع اذعان کردند و چه بسا هنوز در بهت هستند و در روزهای آینده بیشتر به آن خواهند پرداخت.

وی ادامه داد: دشمن ایران را از نظر سیاسی و نظامی ضعیف می‌پنداشت، اما همه دیدند که ملت ایران نه تنها از بعد نظامی پاسخ درخور دادند، بلکه در حوزه سیاسی نیز دست به کار شدند و حقیقتا یک انقلاب جدید به راه انداختند و همچنین در تشییع جنازه یک پاسخ ایدئولوژیک با تأسی از شعار یالثارات الحسین دادند و طلب خونخواهی کردند و انگار که روح رهبر شهید در کالبد ملت ایران دمیده شده است.

رضایی با اشاره به خشم مردم ایران از جنایت آمریکا و اسرائیل در به شهادت رساندن رهبر انقلاب؛ تاکید کرد: امروز یک عصبانیت انقلابی و خشم مقدس در ملت ایران شکل گرفته است، زیرا رهبری که بسیار دوست داشتند به همراه خانواده اش توسط آمریکا و اسرائیل به شهادت رسید و از طرفی به ملت با عظمت ایران بسیار بر خورده است که نیروهای خارجی رهبر کشورشان را به شهادت رسانده است. این عصبانیت با یک آگاهی مضاعف و بیداری همراه شده است و همه متوجه شدند که آنها با هدف نابودی ایران و ایرانی به جنگ با ایران آمدند ولذا این تشییع جنازه قطعه‌ای دیگر از دفاع مقدس دوازده روزه و چهل روزه است.

وی ادامه داد: دشمن به جای اظهار پشیمانی و درس گرفتن از جنگ دوازده روزه، حماقت کرد و جنگ رمضان را آغاز کرد و حالا توافقی که از آن دم می‌زنند و از سر استیصال به آن روی آورده‌اند را هم به احتمال قوی زیر پا خواهند گذاشت چراکه آنها دست از دخالت و دشمنی با ما بر نخواهند داشت و اقدامات اخیر دشمن در تنگه هرمز که به بهانه تجارت است در واقع با مقاصد نظامی است.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا یادآور شد: در سال ۵۶ و ۵۷ مردم به دلیل ظلم بی حد و حصر و مقاومت شاه بر ظلم متوجه شدند که مشکل اصلی، شاه است که نمی‌خواهد حقوق ملت ایران را بدهد و امروز نیز آمریکا و اسرائیل بر این موضوع اصرار دارند و می‌خواهند حقوق ملت ایران را تضییع کنند ولذا ملت ایران امروز با همان صلابت اول انقلاب شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل می‌دهند و در کنار آن شعار خونخواهی نیز می‌دهند و تا دشمن از منطقه بیرون نرود، حقوق و امنیت ایرانیان احقاق نخواهد شد.

وی ادامه داد: کسانی که مخالف مذاکرات هستند کمی صبر کنند، زیرا خواهند دید که خود آمریکا زیر میز خواهد زد و تفاهم را نقض خواهد کرد.

سرلشکر محسن رضایی با تاکید بر لزوم انتقام از قاتلان رهبر شهید؛ متذکر شد: انتقام باید گرفته شود و مردم حق دارند پیگیر باشند و من این اطمینان را به مردم خواهم داد که انتقام خون رهبر شهیدمان و همه شهدای جنگ رمضان را خواهیم گرفت. حضور جمعیت عظیم مردم ایران طی چندین روز و در گرمای هوا. فراتر از عاطفه و احساسات، و نشانگر بیداری و آگاهی ملت بزرگ ایران است و اراده و عنایت و دست خدا را که در جنگ دوازده روزه و در جنگ رمضان و حادثه اصفهان دیدیم را امروز در تشییع جنازه باشکوه و به همراه بیداری مردم ایران می‌بینیم.

وی با تاکید بر لزوم خروج آمریکا از منطقه، تشریح کرد: خروج آمریکا ضامن امنیت و اقتصاد ایران است؛ گذشته از آن نباید اجازه دهیم ترامپ و نتانیاهو از مجازات جنایتی که مرتکب شده‌اند فرار کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه موضوع انقلاب دوباره ملت ایران را نباید کوچک شمرد؛ متذکر شد: باید به بعثت ملت بزرگ ایران پرداخت و برای آن برنامه و اهداف داشت و با شعار "باید برخواست" و با عمل به آیه "اشداء علی الکفار و رحماء بینهم" همه افراد جامعه باید با اتحاد و همکاری به پیشرفت کشور کمک کنند؛ امروز بسیاری از مردم جهان با دیدن جمعیت عظیم مردم ایران در تشییع رهبر شهید و در حالی که دو جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، بسیار خوشحال هستند و می‌بینند که مردم ایران بسیار قابل اتکا هستند و خواهید دید که مردم ایران کانون حق‌طلبی و عدالت‌طلبی در جهان خواهند شد.

سرلشکر رضایی گفت: رهبر انقلاب یک حکیم مقتدر بود و طی ۳۷ سال رهبری‌شان کشور را از طوفان‌های عظیم عبور دادند.

وی در واکنش به یاوه‌گویی‌های ترامپ گفت: این اظهارات بار دیگر ثابت می‌کند که او از احمق‌ترین سران تاریخ آمریکاست و این گزافه‌گویی‌ها، کینه‌ها و آمادگی نظامی ما را بیشتر خواهد کرد. از طرفی او با دیدن عظمت تشییع پیکر رهبر شهید به نوعی در برابر این عظمت کم آورده است؛ از سوی دیگر او می‌خواهد فشار را در کنار مذاکرات نگه دارد، اما بدانند که اگر قصد حمله مجدد به ایران را داشته باشند کاملا آماده هستیم.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید در عراق گفت: برادری و دوستی ملت ایران و عراق طبیعی و همواره رو به رشد است و جنگ سختی که بین ایران و عراق شکل گرفت هم در واقع ناشی از رذالت و منافع شخصی صدام بود و پس از قطعنامه ۵۹۸ این استعداد دوستی شکل گرفت و در مقابله با داعش به اوج رسید و حتی در حوزه انرژی برق و گاز نیز علیرغم کارشکنی آمریکا به عراق صادرات داریم. تشییع پیکر مطهر قائد شهید در عراق این پیوند را محکم‌تر خواهد کرد. هرچه ارتباط دولت‌ها و ملت‌های ایران و عراق بیشتر شود نقش موثرتری در شکل‌گیری استقلال منطقه غرب آسیا و رهایی از شر آمریکا و اسرائیل خواهد داشت.

سرلشکر رضایی افزود: این تشییع بزرگ، شروع انتقام ملت ایران از آمریکا و اسرائیل است چرا که دشمن را ذلیل و طرفداران آن را سرخورده کرده و عظمت این تشییع به حدی است که روی امنیت کشور و اتحاد ملی اثرگذار است و با پایان این مراسم اثرات آن پایان نخواهد یافت و ملت ایران با ایمان قوی‌تر و آمادگی بیشتر در مقابل هرگونه دشمنی دشمنان، چه نظامی و چه اقتصادی خواهند ایستاد و امروز هرگونه تردیدی درباره دشمنی آنان دیگر معنی ندارد.

وی ادامه داد: امروز همه جهانیان عظمت تشییع جنازه رهبر شهید و علاقه شدید مردم ایران به ایشان را دیدند و شکل‌گیری دولت-ملت پس از چند قرن در دوران انقلاب اسلامی رقم خورده است. نحوه زندگی صادقانه و مخلصانه رهبر شهید تاثیر زیادی در این عشق و علاقه داشته است، از طرفی عنایت الهی به ایشان است که شهادتشان، مردم ایران را مبعوث و دشمنان را ذلیل کرد.

سرلشکر محسن رضایی درباره ارتباطش با رهبر شهید انقلاب گفت: از یک هفته قبل از پیروزی انقلاب تا دو هفته پیش از شهادتشان با ایشان ارتباط داشتم و چه از زمانی که مسئول اطلاعات کشور بودم و چه در دوره فرماندهی سپاه پاسداران و چه در دوره دبیری مجمع تشخیص ارتباطی نزدیکی با ایشان داشتم.

وی در پایان با تشریح ویژگی‌های بارز رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: ایشان بسیار حکیم و مقتدر بودند و در ایراندوستی کم نظیر بودند؛ بسیار بر توجه به زبان فارسی تاکید داشتند، بسیار مردم دوست بودند و خصوصا به مستضعفان توجه داشتند؛ موضوع دیگر بینش عمیق سیاسی ایشان بود که چه در مسائل داخلی و چه در مسائل بین‌المللی شناخت عالی داشتند. ویژگی دیگر ایشان تاکید زیاد بر عدالت و عدالت‌خواهی بود و اینکه محور حکومت را عدالت می‌دانستند. ویژگی شاخص دیگر رهبر شهید ایمان بسیار قوی به پروردگار و اعتقاد عمیق به نصرت الهی داشتند و اعتقاد ایشان پیشرفت جامع و همه جانبه ایران بود. در اداره دولت‌های مختلف با افکار و عقاید مختلف علاوه بر حمایت همه جانبه از دولت‌ها در جلسات خصوصی بسیار جدی دلسوزانه و صادقانه نکات را به آنها گوش‌زد می‌کردند.