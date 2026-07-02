به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه قدس، پس از گذشت ۱۰۰۰ روز از نسل کشی در غزه که تمام جزئیات زندگی ساکنان این منطقه قحطیزده و جنگ زده را در بر گرفته است، ویرانی ها در غزه تنها منحصر به ساختمانها یا فروپاشی زیرساختها نمیشود، بلکه محو گسترده ارکان زندگی روزمره را در بر گرفته و فضایی غیرقابل زندگی برای آن ایجاد کرده است.
با ادامه نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه، جدیدترین اطلاعات دفتر رسانهای دولت غزه، حجم گسترده ویرانیها را فاش میکند که شامل اکثر زیرساختهای معیشتی است.
بر اساس آمارها، اشغالگران بیش از ۹۰ درصد از غزه را ویران کردهاند. صهیونیست ها بر بیش از ۸۰ درصد از مساحت غزه مسلط شده اند و بیش از ۲۲۳ هزار تن مواد منفجره بر سر مردم این منطقه ریخته اند.
در بخش مسکن، تعداد ساختمانهای آسیبدیده به ۲۲۷,۷۰۳ ساختمان رسیده است. ۵۱۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیدهاند که در میان آنها ۳۳۵ هزار واحد به طور کامل ویران شدهاند و ۷۵ هزار واحد غیرقابل سکونت شدهاند، که منجر به آوارگی بیش از ۳۵۰ هزار خانواده شده است. بیش از ۲ میلیون فلسطینی با شرایط جابجایی اجباری مکرر روبرو هستند.
حجم حملات به مراکز حیاتی غزه نشان می دهد که ۳۸ بیمارستان مورد بمباران یا تخریب قرار گرفته اند و ۹۶ مرکز بهداشتی و ۱۹۷ آمبولانس تخریب شده است. ۷۸۸ حمله علیه سیستم مراقبتهای بهداشتی غزه صورت گرفته است.
در بخش آموزش، تمام مدارس منطقه آسیب دیدهاند، ۸۱ درصد از ساختمان مدارس نیاز به بازسازی یا نوسازی کامل دارند. ۱۷ موسسه آموزش عالی ویران شدهاند و بیش از ۶۲۰ هزار دانشآموز از تحصیل در مدرسه و حدود ۹۰ هزار دانشجو از تکمیل تحصیلات دانشگاهی خود محروم شدهاند.
ویرانی به عبادتگاهها نیز رسیده است. اشغالگران ۱,۰۴۷ مسجد را به طور کامل و ۲۱۰ مسجد را به طور جزئی ویران کردند. ۳ کلیسا نیز چندین بار هدف قرار گرفت. صهیونیست ها همچنین ۴۰ قبرستان را تخریب کرده و بیش از ۲,۴۵۰ پیکر را ربودند.
تخریب ها همچنین شامل زیرساختها، از جمله شبکههای برق، آب، فاضلاب و راهها نیز می شود. ۷۲۵ حلقه چاه آب و صدها تاسیسات دولتی، ورزشی و باستانی در این حملات تخریب شده است و ۸۷ درصد از زمینهای کشاورزی نابود شدهاند. مقادیر تولید سبزیجات و میوه از ۵۲۴ هزار تن در سال به حدود تنها ۲۰ هزار تن کاهش یافته است.
دفتر رسانهای دولتی خسارتهای اولیه مستقیم در بخشهای مختلف را حدود ۸۰ میلیارد دولار برآورد کرد که بین بخشهای مسکن، بهداشت، آموزش، کشاورزی، تجارت، خدمات و زیرساختها توزیع شده است. این گزارش تاکید می کند که غزه با یک فرآیند تخریب سیستماتیک روبرو است که زیرساخت های مختلف زندگی را هدف قرار داده و مناطق وسیعی از آن را به مناطقی تقریباً خالی از نشانه های اولیه زندگی تبدیل کرده است.
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