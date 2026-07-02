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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۸

کشتی فرنگی جوانان آسیا - تایلند

پنجمین طلای ایران به نام امیرسام محمدی ثبت شد

پنجمین طلای ایران به نام امیرسام محمدی ثبت شد

تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با قهرمانی امیرسام محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت های قهرمانی آسیا، صاحب پنجمین مدال طلا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سام محمدی در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی آسیا که در تایلند جریان دارد، با نتیجه ۸ بر صفر رانا از هند را شکست داد و قهرمان شد.

مدال طلای محمدی، پنجمین مدال طلای تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا به حساب می آید.

امیر سام محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم، ابتدا در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر لی یو از چین را شکست داد. وی در دور دوم ۸ بر صفر کوکی ماتسوموتو از ژاپن را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. محمدی در این مرحله ۵ بر صفر مقابل ماکسیم اوکراینتسف از قزاقستان به پیروزی رسید به راهی دیدار فینال شد.

کد مطلب 6877559

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