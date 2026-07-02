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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

کشتی فرنگی جوانان آسیا - تایلند

کشتی فرنگی ایران صاحب چهارمین مدال طلا شد

کشتی فرنگی ایران صاحب چهارمین مدال طلا شد

علیرضا محمدحسینی با قهرمانی در وزن ۸۲ کیلوگرم، کشتی فرنگی ایران را در رقابت های قهرمانی آسیا صاحب چهارمین مدال طلا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدحسینی در فینال وزن ۸۲ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی اسیا برابر یرک‌بولان آناپیا از قزاقستان با نتیجه ۱۰ بر یک به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را کسب کرد.

او در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر از سد کو ماتسوشیما از ژاپن گذشت. وی در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ بکمورود رستموف از ازبکستان را شکست داد و اینگونه به فینال رسید.

مدال طلای علیرضا محمدحسینی، چهارمین مدال طلای کشتی فرنگی جوانان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا به حساب می آید. 

کد مطلب 6877558

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