به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد بعدازظهر پنجشنبه در آیین آغاز دورههای مهارتآموزی مربیان پیشدبستانی که با همکاری جهاد دانشگاهی در دانشگاه ملی مهارت ساری برگزار شد، اظهار کرد: این دورهها با هدف توانمندسازی مربیان کودکستانها و پیشدبستانیها و ارتقای کیفیت آموزش کودکان طراحی شده است.
وی افزود: یکهزار و ۵۰۰ مربی در دوره آموزشی ۳۴ ساعته شرکت کردهاند و پس از پایان دوره، گواهی مهارت از سوی جهاد دانشگاهی دریافت خواهند کرد. این دورهها در شهرهای ساری، آمل، بابل، بابلسر، قائمشهر، بهشهر، تنکابن و نور برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه محتوای آموزشی بر اساس آخرین بازنگریهای آموزشی تدوین شده است، تصریح کرد: محورهای هویت ملی، مهارتهای زندگی و آموزشهای تربیتی متناسب با کودکان سه تا شش سال در این دورهها مورد توجه قرار گرفته تا مربیان با رویکردی واحد فعالیت خود را در سال تحصیلی جدید آغاز کنند.
کلبادینژاد با اشاره به محدودیتهای اعتباری، از نقش خیران در تجهیز مراکز آموزشی قدردانی کرد و گفت: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی و حمایتهای دولت، روند توسعه و تجهیز مراکز آموزشی متوقف نشود و عدالت آموزشی در سراسر استان تحقق یابد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل میان اساتید و مربیان، یادگیری تعاملی را از مهمترین اهداف این دورهها دانست و از عوامل اجرایی و دستاندرکاران برگزاری این آموزشها قدردانی کرد.
طرح «حامی» برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح «حامی» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف شناسایی و حمایت از دانشآموزان دارای افت تحصیلی در دوره ابتدایی اجرا شده و پس از پایان امتحانات، در مقاطع متوسطه اول و دوم نیز عملیاتی خواهد شد.
محمدرضا یوسفیمهر، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، نیز در این مراسم از اجرای مدل «هنرستان جوان» در استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در راستای برنامه هفتم توسعه و با هدف افزایش مهارتآموزی دانشآموزان طراحی شده و آموزشهای تخصصی را به محیطهای واقعی صنعت منتقل میکند.
وی افزود: دانشآموزان در کنار آموزشهای عمومی، مهارتهای تخصصی در رشتههایی مانند مکانیک، برق، دریانوردی و سایر حوزههای مورد نیاز بازار کار را فرا میگیرند تا همزمان با دریافت مدرک تحصیلی، از مهارت حرفهای نیز برخوردار شوند.
یوسفیمهر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه با واحدهای صنعتی و تولیدی استان، از همکاری با شهرکهای صنعتی، معادن و واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: هدف از این همکاریها، آموزش دانشآموزان در محیط واقعی کار و افزایش اشتغالپذیری آنان است.
وی تأکید کرد: تمامی این اقدامات در قالب همکاری مشترک میان دستگاههای مختلف انجام میشود و هدف نهایی، افزایش سهم آموزشهای مهارتی و پاسخگویی به نیازهای بازار کار است.
گواهی صلاحیت حرفهای، شرط فعالیت مربیان پیشدبستانی
خدیجه عباسی، رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک مازندران، با اشاره به یکپارچهسازی مدیریت مراکز کودکستانی اظهار کرد: از زمان تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، تمامی مراکز فعال در حوزه آموزش کودکان زیر شش سال در مسیر دریافت مجوزهای یکپارچه قرار گرفتهاند.
وی افزود: تاکنون یکهزار و ۴۲۱ مرکز کودکستان در مازندران موفق به دریافت مجوز فعالیت شدهاند.
عباسی با بیان اینکه توانمندسازی مربیان یکی از مهمترین برنامههای این سازمان است، گفت: تمامی مربیان باید دوره تخصصی ۳۴ ساعته را طی کرده و پس از ارزیابی، گواهی صلاحیت حرفهای دریافت کنند.
وی خاطرنشان کرد: از مهرماه ۱۴۰۵ فعالیت هیچ مربی در کودکستانهای استان بدون دریافت این گواهی امکانپذیر نخواهد بود.
تأکید بر آموزش تعاملی و نقش خانوادهها
خدیجه وفادار، کارشناس ارشد برنامهریزی درسی و مدرس جهاد دانشگاهی مازندران، نیز با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از شیوههای سنتی آموزش گفت: آموزش کودکان زمانی اثربخش خواهد بود که تعامل دوسویه میان مربی و کودک شکل بگیرد و یادگیری صرفاً به انتقال یکطرفه مطالب محدود نشود.
وی با اشاره به پیامدهای آموزش مجازی بر کودکان، بر نقش خانوادهها در فرآیند یادگیری تأکید کرد و افزود: طراحی بستههای آموزشی ویژه والدین میتواند به تقویت آموزش در محیط خانه و جبران بخشی از آسیبهای دوران آموزش مجازی کمک کند.
وفادار همچنین از حمایت آموزش و پرورش و استانداری مازندران برای توسعه کودکستانهای مستقل و تسهیل فعالیت مراکز آموزشی خبر داد و اظهار امیدواری کرد این اقدامات به ارتقای کیفیت آموزش در سالهای آینده منجر شود.
نظر شما